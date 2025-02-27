Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ ВС РФ вытесняют ВСУ из Курской области, наступают в Запорожье и под Купянском: последние новости СВО

ВС РФ вытесняют ВСУ из Курской области, наступают в Запорожье и под Купянском: последние новости СВО

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

На Запорожском направлении ВС РФ продолжают наступление на Степовое и Лобковое. Также успехи российских войск зафиксированы на Купянском участке фронта. О событиях в зоне СВО на 27 февраля расскажет «Радио1».

Курская область


Наиболее интенсивные бои происходят в районе Лебедевки, где Вооруженные силы РФ контролируют около 70% территории населенного пункта. Атаки продолжаются на восточной стороне села, а севернее Лебедевки российские войска оттеснили противника к реке Малая Локня. Местные источники сообщают о высокой активности украинских беспилотников, что значительно усложняет обстановку. На западном фланге отмечены успехи в районе Мартыновки, где российские силы очистили большую часть балки Смердица и соседних оврагов.

На Чернобыльской АЭС прогремел взрыв. Под удар попал саркофаг четвёртого энергоблока
На Чернобыльской АЭС прогремел взрыв. Под удар попал саркофаг четвёртого энергоблока

В окрестностях Черкасской Конопельки ВС РФ выдавливают ВСУ из лесополос к северу от села, десантники смогли закрепиться на окраине Махновки.


Херсонское направление



На Херсонском направлении российские силы ведут бои в районе Антоновских дач, где ВСУ активно перебрасывают резервы в Антоновку, пытаясь укрепить свои позиции. За последние сутки украинские войска 38 раз обстреляли села на левом берегу Днепра. Российские войска продолжают контролировать ситуацию, несмотря на возросшую активность противника.

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Запорожское направление


На Запорожском фронте российские войска проводят операции по зачистке в районе Пятихаток, одновременно продолжая наступление на Степовое и Лобковое. Бойцы ВС РФ активно атакуют, стремясь окружить Лобковое с западной стороны. Наступлению содействуют артиллерия и авиация, которые наносят удары по укрепленным позициям ВСУ в Щербаках, Малых Щербаках и Каменском.


Купянское направление


На Купянском направлении российские силы добились успехов в районе Степовой Новоселки, расположенной к юго-востоку от Купянска. На южном фланге продолжаются интенсивные бои, в то время как на северном, в районе Западного, ВСУ попытались провести контратаку, которая была успешно отражена. Продвижение российских войск зафиксировано в северной части плацдарма, в частности, в направлении Кутьковки, а также в районах Фиголевки и между Фиголевкой и Красным Первым.


Харьковское направление



На Харьковском направлении ситуация остается относительно стабильной. В этом районе продолжаются позиционные бои около Волчанска и Липцев, сопровождающиеся взаимными артиллерийскими обстрелами. Существенных изменений на линии фронта пока не наблюдается.

Читайте также:

Российские войска нанесли удар по штабу ВСУ в Сумской области

Жительница Курахово рассказала о попытке ВСУ расстрелять ее

ПВО России перехватила 19 украинских беспилотников за ночь
#ночь
#вооружённые силы рф
#всу
#вс рф
#курская область
#статьи
#сво
Российские войска нанесли удар по штабу ВСУ в Сумской области
Российские войска поразили штаб ВСУ в Сумской области
27 февраля 2025, 09:46

Фото: iStock/Leestat

ВС РФ нанесли серию ударов в Сумской области, среди пораженных целей, возможно, был штаб ВСУ. Об этом заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, удары пришлись по базирующейся в Шосткинском районе группировке противника, которая должна была прийти на помощь подразделениям в Курской области. Уточняется, что еще два удара были нанесены российскими войсками в районе завода «Сумыхимпром». Там находятся большие склады и ангары, куда заходят для разгрузки составы с военной техникой и боекомплектами, рассказал подпольщик.

Согласно информации онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, ночью в регионе объявляли воздушную тревогу.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

Жительница Курахово рассказала о попытке ВСУ расстрелять ее

Ситуация в Глушковском районе Курской области остается напряженной

ТАСС: солдат РФ неделю выхаживал раненого под Часовым Яром командира
#помощь
#карты
#онлайн
#всу
#солдат
#рф
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жительница Курахово рассказала о попытке ВСУ расстрелять ее
Жительница Курахово рассказала, как ВСУ попытались расстрелять ее и соседку
27 февраля 2025, 08:11

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Жительница Курахово в ДНР Наталья Андриевская сообщила, что ВСУ пытались расстрелять ее вместе с соседкой, передает РИА Новости.
По ее словам, в тот момент рядом с ними не было российских солдат. Наталье удалось убежать, а соседку ранили в ногу.

Уточняется, что пострадавшую эвакуировали в Донецк и доставили в медицинское учреждение.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

ПВО России перехватила 19 украинских беспилотников за ночь

Ситуация в Глушковском районе Курской области остается напряженной

В ДНР перехватили радиопереговоры ВСУ о бегстве бойцов под Красноармейском
#госпитализация
#пострадавший
#всу
#спецоперация
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ПВО России перехватила 19 украинских беспилотников за ночь
27 февраля 2025, 07:49

Фото: iStock/e-crow

Ночью на территории России было успешно перехвачено и уничтожено 19 беспилотных летательных аппаратов, согласно информации, предоставленной Министерством обороны Российской Федерации.
Из общего числа сбитых БПЛА, 12 были уничтожены над Орловской областью, три — над Курской областью, три — над Белгородской областью и один — над Республикой Крым. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Февраль 2025 года в Глушковском районе Курской области характеризуется сложной обстановкой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Одолевший солдата ВСУ в рукопашном бою штурмовик-якут встретился со Стивеном Сигалом

ТАСС: солдат РФ неделю выхаживал раненого под Часовым Яром командира

Гладков: БПЛА ВСУ атаковали Белгородскую область, погиб мужчина
#сво
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ситуация в Глушковском районе Курской области остается напряженной
Боец ВС РФ: обстановка в Глушковском районе Курской области остается сложной
27 февраля 2025, 07:16

Фото: iStock/IherPhoto

Февраль 2025 года в Глушковском районе Курской области характеризуется сложной обстановкой. В беседе с ТАСС командир 5-й роты 2-го батальона добровольческого отряда «Барс-Курск» с позывным Борода сообщил о нарастающей активности со стороны противника.
По словам командира, в районе наблюдается постоянное использование артиллерии, а также массовые запуски FPV-дронов и дронов-камикадзе со стороны ВСУ, которые наносят удары как по гражданским, так и по военным объектам. Это создает серьезные угрозы для местных жителей и инфраструктуры.

Несмотря на обострение ситуации, в более спокойные периоды некоторые жители пытались вернуться в свои дома. Однако после последующих атак многие из них вновь покинули район, стремясь найти безопасное место.

«Сейчас остается не так много людей, в основном пожилого возраста. Они говорят, что больше некуда ехать и намерены оставаться до последнего», — отметил Борода.

«БАРС-Курск» — это уникальное формирование, состоящее из добровольцев из Курской области, преимущественно из Кореневского района. После тщательной подготовки отряд взаимодействует с другими подразделениями для обеспечения безопасности в отселённых районах и на других территориях Курской области.

Читайте также:

Одолевший солдата ВСУ в рукопашном бою штурмовик-якут встретился со Стивеном Сигалом

ТАСС: солдат РФ неделю выхаживал раненого под Часовым Яром командира

В ДНР перехватили радиопереговоры ВСУ о бегстве бойцов под Красноармейском
#сво
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Одолевший солдата ВСУ в рукопашном бою штурмовик-якут встретился со Стивеном Сигалом
Сигал встретился в Москве со штурмовиком-якутом Григорьевым, одолевшим боевика ВСУ
27 февраля 2025, 06:53

Фото: iStock/Nastco

Известный голливудский актер и гражданин России Стивен Сигал встретился с Героем России, штурмовиком из Якутии Андреем Григорьевым, который победил боевика ВСУ в рукопашной схватке. Об этом сообщила замглавы правительства Якутии Ольга Балабкина в своем Telegram-канале.
«ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. Андрей Григорьев «Тута» и Стивен Сигал», — написала она.
Писатель Захар Прилепин опубликовал в своем Telegram-канале совместное фото двух мужчин.

«Сигал тоже немного якут по крови. Видно же. Один народ!», — добавил он под фотографией.



В начале января в соцсетях распространилось видео с нательной камеры украинского военного, где были запечатлены последние минуты его жизни и бой с якутским штурмовиком, который, выиграв схватку, выполнил просьбу противника спокойно уйти.

Instagram* потонул в жестоком контенте убийств, порно и нацизма: что происходит с платформой 26-27 февраля?
Instagram* потонул в жестоком контенте убийств, порно и нацизма: что происходит с платформой 26-27 февраля?
Этот эпизод произошел около села Трудовое в ДНР.

Президент России Владимир Путин присвоил Григорьеву звание Героя России в начале января, а в День защитника Отечества вручил ему медаль «Золотая Звезда» лично.

Читайте также:

В ДНР перехватили радиопереговоры ВСУ о бегстве бойцов под Красноармейском

ТАСС: солдат РФ неделю выхаживал раненого под Часовым Яром командира

«Мы в реанимации»: звезда «ДОМа-2» Саша Черно поделилась печальными новостями о сыне и поразилась жестокости людей
#актёр
#фото
#telegram
#днр
#всу
#захар прилепин
Следите за нашими новостями
в удобном формате