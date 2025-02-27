ВС РФ вытесняют ВСУ из Курской области, наступают в Запорожье и под Купянском: последние новости СВО

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На Запорожском направлении ВС РФ продолжают наступление на Степовое и Лобковое. Также успехи российских войск зафиксированы на Купянском участке фронта. О событиях в зоне СВО на 27 февраля расскажет «Радио1».
Курская область
Наиболее интенсивные бои происходят в районе Лебедевки, где Вооруженные силы РФ контролируют около 70% территории населенного пункта. Атаки продолжаются на восточной стороне села, а севернее Лебедевки российские войска оттеснили противника к реке Малая Локня. Местные источники сообщают о высокой активности украинских беспилотников, что значительно усложняет обстановку. На западном фланге отмечены успехи в районе Мартыновки, где российские силы очистили большую часть балки Смердица и соседних оврагов.
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В окрестностях Черкасской Конопельки ВС РФ выдавливают ВСУ из лесополос к северу от села, десантники смогли закрепиться на окраине Махновки.
Херсонское направление
На Херсонском направлении российские силы ведут бои в районе Антоновских дач, где ВСУ активно перебрасывают резервы в Антоновку, пытаясь укрепить свои позиции. За последние сутки украинские войска 38 раз обстреляли села на левом берегу Днепра. Российские войска продолжают контролировать ситуацию, несмотря на возросшую активность противника.
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Запорожское направление
На Запорожском фронте российские войска проводят операции по зачистке в районе Пятихаток, одновременно продолжая наступление на Степовое и Лобковое. Бойцы ВС РФ активно атакуют, стремясь окружить Лобковое с западной стороны. Наступлению содействуют артиллерия и авиация, которые наносят удары по укрепленным позициям ВСУ в Щербаках, Малых Щербаках и Каменском.
Купянское направление
На Купянском направлении российские силы добились успехов в районе Степовой Новоселки, расположенной к юго-востоку от Купянска. На южном фланге продолжаются интенсивные бои, в то время как на северном, в районе Западного, ВСУ попытались провести контратаку, которая была успешно отражена. Продвижение российских войск зафиксировано в северной части плацдарма, в частности, в направлении Кутьковки, а также в районах Фиголевки и между Фиголевкой и Красным Первым.
Харьковское направление
На Харьковском направлении ситуация остается относительно стабильной. В этом районе продолжаются позиционные бои около Волчанска и Липцев, сопровождающиеся взаимными артиллерийскими обстрелами. Существенных изменений на линии фронта пока не наблюдается.
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