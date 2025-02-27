Жительница Курахово рассказала о попытке ВСУ расстрелять ее

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Жительница Курахово в ДНР Наталья Андриевская сообщила, что ВСУ пытались расстрелять ее вместе с соседкой, передает РИА Новости.
По ее словам, в тот момент рядом с ними не было российских солдат. Наталье удалось убежать, а соседку ранили в ногу.
Уточняется, что пострадавшую эвакуировали в Донецк и доставили в медицинское учреждение.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Уточняется, что пострадавшую эвакуировали в Донецк и доставили в медицинское учреждение.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова