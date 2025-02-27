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Жительница Курахово рассказала о попытке ВСУ расстрелять ее

Жительница Курахово рассказала, как ВСУ попытались расстрелять ее и соседку
Фото: iStock/Mariia Kokorina

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Жительница Курахово в ДНР Наталья Андриевская сообщила, что ВСУ пытались расстрелять ее вместе с соседкой, передает РИА Новости.
По ее словам, в тот момент рядом с ними не было российских солдат. Наталье удалось убежать, а соседку ранили в ногу.

Уточняется, что пострадавшую эвакуировали в Донецк и доставили в медицинское учреждение.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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ПВО России перехватила 19 украинских беспилотников за ночь
27 февраля 2025, 07:49

Фото: iStock/e-crow

Ночью на территории России было успешно перехвачено и уничтожено 19 беспилотных летательных аппаратов, согласно информации, предоставленной Министерством обороны Российской Федерации.
Из общего числа сбитых БПЛА, 12 были уничтожены над Орловской областью, три — над Курской областью, три — над Белгородской областью и один — над Республикой Крым. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Февраль 2025 года в Глушковском районе Курской области характеризуется сложной обстановкой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Ситуация в Глушковском районе Курской области остается напряженной
Боец ВС РФ: обстановка в Глушковском районе Курской области остается сложной
27 февраля 2025, 07:16

Фото: iStock/IherPhoto

Февраль 2025 года в Глушковском районе Курской области характеризуется сложной обстановкой. В беседе с ТАСС командир 5-й роты 2-го батальона добровольческого отряда «Барс-Курск» с позывным Борода сообщил о нарастающей активности со стороны противника.
По словам командира, в районе наблюдается постоянное использование артиллерии, а также массовые запуски FPV-дронов и дронов-камикадзе со стороны ВСУ, которые наносят удары как по гражданским, так и по военным объектам. Это создает серьезные угрозы для местных жителей и инфраструктуры.

Несмотря на обострение ситуации, в более спокойные периоды некоторые жители пытались вернуться в свои дома. Однако после последующих атак многие из них вновь покинули район, стремясь найти безопасное место.

«Сейчас остается не так много людей, в основном пожилого возраста. Они говорят, что больше некуда ехать и намерены оставаться до последнего», — отметил Борода.

«БАРС-Курск» — это уникальное формирование, состоящее из добровольцев из Курской области, преимущественно из Кореневского района. После тщательной подготовки отряд взаимодействует с другими подразделениями для обеспечения безопасности в отселённых районах и на других территориях Курской области.

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#сво
#всу
#вс рф
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Одолевший солдата ВСУ в рукопашном бою штурмовик-якут встретился со Стивеном Сигалом
Сигал встретился в Москве со штурмовиком-якутом Григорьевым, одолевшим боевика ВСУ
27 февраля 2025, 06:53

Фото: iStock/Nastco

Известный голливудский актер и гражданин России Стивен Сигал встретился с Героем России, штурмовиком из Якутии Андреем Григорьевым, который победил боевика ВСУ в рукопашной схватке. Об этом сообщила замглавы правительства Якутии Ольга Балабкина в своем Telegram-канале.
«ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. Андрей Григорьев «Тута» и Стивен Сигал», — написала она.
Писатель Захар Прилепин опубликовал в своем Telegram-канале совместное фото двух мужчин.

«Сигал тоже немного якут по крови. Видно же. Один народ!», — добавил он под фотографией.



В начале января в соцсетях распространилось видео с нательной камеры украинского военного, где были запечатлены последние минуты его жизни и бой с якутским штурмовиком, который, выиграв схватку, выполнил просьбу противника спокойно уйти.

Instagram* потонул в жестоком контенте убийств, порно и нацизма: что происходит с платформой 26-27 февраля?
Instagram* потонул в жестоком контенте убийств, порно и нацизма: что происходит с платформой 26-27 февраля?
Этот эпизод произошел около села Трудовое в ДНР.

Президент России Владимир Путин присвоил Григорьеву звание Героя России в начале января, а в День защитника Отечества вручил ему медаль «Золотая Звезда» лично.

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ТАСС: солдат РФ неделю выхаживал раненого под Часовым Яром командира
27 февраля 2025, 06:34

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Командир взвода штурмовой роты 6-й мотострелковой дивизии третьего армейского корпуса Южной группировки войск с позывным Рашик рассказал ТАСС, как подчиненный неделю лечил его после ранения под Часовым Яром.
Стрелок-сапер Сергей Степанов не только выхаживал командира, но и позже взял на себя командование взводом, захватив два опорных пункта ВСУ, зайдя в тыл врага.

В середине декабря группа Рашика отправилась на задание по захвату украинского укрепления, но попала под сильный обстрел, где несколько бойцов, включая командира, получили ранения. У Рашика были осколочные повреждения ног, таза и живота, и Степанов семь дней бинтовал его, накладывал мази и ждал, пока раны начнут заживать, а затем эвакуировал всех пострадавших.

Помимо этого, он обучал других солдат основам первой помощи, а за свой подвиг был представлен к высшей государственной награде.

Ранее сообщалось, что солдат ВС РФ закрыл собой пленного бойца ВСУ от украинского дрона.

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В ДНР перехватили радиопереговоры ВСУ о бегстве бойцов под Красноармейском
27 февраля 2025, 05:08

Фото: iStock/Alex Kochev

Народная милиция ДНР перехватила радиопереговоры между командованием ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал силового ведомства республики, уточняя, что общение сопровождалось нецензурной лексикой.
Речь шла о попытке удержать позиции под натиском российской армии в районе Красноармейска (Покровска): командир с позывным Сигма приказал подразделению с позывным Селезень отразить атаку, однако позже от подчинённого с позывным Качур поступил доклад о бегстве соседних бойцов из-за обстрела.

«Возмущенный тем, что подчиненные оставили позицию, командир приказывает им вернуться обратно не смотря на то, что обстрел продолжается», — сообщил канал Народной милиции ДНР.
Ранее сообщалось, что в ночь с 26 на 27 февраля в результате атаки украинского беспилотника на город Грайворон Белгородской области погиб мирный житель, еще один пострадал.

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#днр
#всу
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