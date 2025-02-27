ПВО России перехватила 19 украинских беспилотников за ночь

Известный голливудский актер и гражданин России Стивен Сигал встретился с Героем России, штурмовиком из Якутии Андреем Григорьевым, который победил боевика ВСУ в рукопашной схватке. Об этом сообщила замглавы правительства Якутии Ольга Балабкина в своем Telegram-канале.