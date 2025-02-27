ПВО России перехватила 19 украинских беспилотников за ночь

Фото: iStock/e-crow
Ночью на территории России было успешно перехвачено и уничтожено 19 беспилотных летательных аппаратов, согласно информации, предоставленной Министерством обороны Российской Федерации.
Из общего числа сбитых БПЛА, 12 были уничтожены над Орловской областью, три — над Курской областью, три — над Белгородской областью и один — над Республикой Крым. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Февраль 2025 года в Глушковском районе Курской области характеризуется сложной обстановкой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Одолевший солдата ВСУ в рукопашном бою штурмовик-якут встретился со Стивеном Сигалом
ТАСС: солдат РФ неделю выхаживал раненого под Часовым Яром командира
Гладков: БПЛА ВСУ атаковали Белгородскую область, погиб мужчина
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Февраль 2025 года в Глушковском районе Курской области характеризуется сложной обстановкой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Одолевший солдата ВСУ в рукопашном бою штурмовик-якут встретился со Стивеном Сигалом
ТАСС: солдат РФ неделю выхаживал раненого под Часовым Яром командира
Гладков: БПЛА ВСУ атаковали Белгородскую область, погиб мужчина
Дарья Осипова