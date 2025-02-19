ВС РФ взяли под контроль дорогу Суджа — Рыльск при освобождении Свердликова

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Армия России установила контроль над трассой Суджа — Рыльск при освобождении Свердликова в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.
17 февраля Минобороны официально сообщило, что российские войска освободили от украинских боевиков населённый пункт Свердликово в Курской области.Отмечалось, что вернуть контроль над российским селом удалось благодаря решительным наступательным действиям подразделений группировки войск «Север».
По данным Минобороны, во время освобождения населенного пункта российские силы взяли под контроль дорогу Суджа — Рыльск.
Украина вторглась в Курскую область в начале августа прошлого года. В командовании украинских боевиков отметили, что вторжение было отвлекающим маневром против ВС РФ, однако он не сработал.
Операция по освобождению Курской области продолжается.
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По данным Минобороны, во время освобождения населенного пункта российские силы взяли под контроль дорогу Суджа — Рыльск.
Украина вторглась в Курскую область в начале августа прошлого года. В командовании украинских боевиков отметили, что вторжение было отвлекающим маневром против ВС РФ, однако он не сработал.
Операция по освобождению Курской области продолжается.
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Элина Позднякова