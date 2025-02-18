ВСУ атаковали Кубань, ВС РФ наступают в Курской области и продвигаются к Судже: последние новости СВО

Российские войска продолжают интенсивное наступление в Угледарском, Покровском, Краснолиманском и Купянском районах. На фоне штурмов и очистки укрепрайонов также зафиксированы удары по тыловым объектам Украины, а сбитый Су-27 ВСУ под Константинополем ослабил воздушную поддержку противника. Украинская сторона проводит контратаки с использованием беспилотников и артиллерии, однако российские подразделения продолжают расширять свою зону контроля, устраняя угрозы на поле боя. Подробности читайте в материале «Радио 1».