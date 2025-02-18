ВСУ атаковали Кубань, ВС РФ наступают в Курской области и продвигаются к Судже: последние новости СВО

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Российские войска продолжают интенсивное наступление в Угледарском, Покровском, Краснолиманском и Купянском районах. На фоне штурмов и очистки укрепрайонов также зафиксированы удары по тыловым объектам Украины, а сбитый Су-27 ВСУ под Константинополем ослабил воздушную поддержку противника. Украинская сторона проводит контратаки с использованием беспилотников и артиллерии, однако российские подразделения продолжают расширять свою зону контроля, устраняя угрозы на поле боя. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Курская область
ВС РФ продолжают наступление в Курской области. По сообщениям с передовой, Вооруженные силы РФ медленно, но уверенно сдвигают линию фронта в сторону Суджи, что может оказать значительное влияние на дальнейшую военную кампанию. На северных рубежах продолжаются бои в Погребках и окрестных лесах.
Согласно оперативным данным, противник пока удерживает около 60% территории села, однако российские подразделения смогли продвинуться на 200-300 метров. Бои также идут в районе Камышевки, где ВС РФ выбивают противника из укрепленных позиций с продвижением до 400 метров. Сражения продолжаются в районах Черкасского Поречного, хутора Косица и Черкасской Конопельки.
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ВСУ атаковали Кубань
После атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Славянском и Северском районах Краснодарского края было повреждено 51 здание. Об этом 17 февраля сообщил Оперативный штаб региона.
Как сообщается, что комиссии по оценке ущерба провели осмотр поврежденных объектов и зарегистрировали причиненный вред. Согласно приведенным данным, в Северском районе комиссия по оценке ущерба провела осмотр 46 домов и два нежилых объекта, о повреждениях которых заявили ранее жители. Всего в домах, которые пострадали от атаки беспилотников украинской армии, проживают 122 человека.
В Славянском районе проверили дома по четырем адресам. Еще один участок комиссия посетит в среду, 18 февраля, там были зафиксированы наиболее сильные разрушения.
Херсонское направление
На Херсонском направлении продолжаются столкновения на обоих берегах Днепра. За последние сутки украинские формирования нанесли 46 артиллерийских ударов по населенным пунктам левобережья, в результате чего пострадали три мирных жителя в Новой Каховке и Голой Пристани. В районе Каменского и Орехова продолжаются позиционные бои. Противник активно использует ударные беспилотники, нанося удары по гражданскому транспорту в окрестностях Васильевки.
В Торецкой агломерации российские подразделения ведут тяжелые бои в районе Щербиновки и Петровки. Вооруженные силы Украины удерживают свои позиции и периодически переходят в контратаки.
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Часовоярское и Северское направления
В Часов Яре и Северске продолжаются уличные бои. Обе стороны активно используют дроны и артиллерию на пределе своих возможностей. Российские войска стремятся захватить высоты у Ступочек, что даст им тактическое преимущество для дальнейшего продвижения к Константиновке. На Северском участке, в районе Белогоровки, наблюдаются тактические успехи российских войск, что приводит к отступлению позиций противника.
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Краснолиманское и Купянское направления
На Краснолиманском и Купянском фронтах российские войска продолжают наступление, успешно развивая свои успехи в нескольких районах. Основные сражения идут за ключевые укрепрайоны украинских сил и стратегически важные населенные пункты, что значительно усложняет ситуацию для противника. Штурмовые группы российских войск активно продвигаются в районе Великой Новоселки.
В районе Новочеретоватого наблюдается схожая ситуация: российские силы не только удержали свои позиции после контратак ВСУ, но и продолжают наступление.
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