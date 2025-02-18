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ВСУ атаковали Кубань, ВС РФ наступают в Курской области и продвигаются к Судже: последние новости СВО

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские войска продолжают интенсивное наступление в Угледарском, Покровском, Краснолиманском и Купянском районах. На фоне штурмов и очистки укрепрайонов также зафиксированы удары по тыловым объектам Украины, а сбитый Су-27 ВСУ под Константинополем ослабил воздушную поддержку противника. Украинская сторона проводит контратаки с использованием беспилотников и артиллерии, однако российские подразделения продолжают расширять свою зону контроля, устраняя угрозы на поле боя. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Курская область



ВС РФ продолжают наступление в Курской области. По сообщениям с передовой, Вооруженные силы РФ медленно, но уверенно сдвигают линию фронта в сторону Суджи, что может оказать значительное влияние на дальнейшую военную кампанию. На северных рубежах продолжаются бои в Погребках и окрестных лесах.

Согласно оперативным данным, противник пока удерживает около 60% территории села, однако российские подразделения смогли продвинуться на 200-300 метров. Бои также идут в районе Камышевки, где ВС РФ выбивают противника из укрепленных позиций с продвижением до 400 метров. Сражения продолжаются в районах Черкасского Поречного, хутора Косица и Черкасской Конопельки.

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ВСУ атаковали Кубань


После атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Славянском и Северском районах Краснодарского края было повреждено 51 здание. Об этом 17 февраля сообщил Оперативный штаб региона.

Как сообщается, что комиссии по оценке ущерба провели осмотр поврежденных объектов и зарегистрировали причиненный вред. Согласно приведенным данным, в Северском районе комиссия по оценке ущерба провела осмотр 46 домов и два нежилых объекта, о повреждениях которых заявили ранее жители. Всего в домах, которые пострадали от атаки беспилотников украинской армии, проживают 122 человека.

В Славянском районе проверили дома по четырем адресам. Еще один участок комиссия посетит в среду, 18 февраля, там были зафиксированы наиболее сильные разрушения.


Херсонское направление


На Херсонском направлении продолжаются столкновения на обоих берегах Днепра. За последние сутки украинские формирования нанесли 46 артиллерийских ударов по населенным пунктам левобережья, в результате чего пострадали три мирных жителя в Новой Каховке и Голой Пристани. В районе Каменского и Орехова продолжаются позиционные бои. Противник активно использует ударные беспилотники, нанося удары по гражданскому транспорту в окрестностях Васильевки.

В Торецкой агломерации российские подразделения ведут тяжелые бои в районе Щербиновки и Петровки. Вооруженные силы Украины удерживают свои позиции и периодически переходят в контратаки.


Фото: iStock/Olena Bartienieva

Часовоярское и Северское направления


В Часов Яре и Северске продолжаются уличные бои. Обе стороны активно используют дроны и артиллерию на пределе своих возможностей. Российские войска стремятся захватить высоты у Ступочек, что даст им тактическое преимущество для дальнейшего продвижения к Константиновке. На Северском участке, в районе Белогоровки, наблюдаются тактические успехи российских войск, что приводит к отступлению позиций противника.

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Краснолиманское и Купянское направления



На Краснолиманском и Купянском фронтах российские войска продолжают наступление, успешно развивая свои успехи в нескольких районах. Основные сражения идут за ключевые укрепрайоны украинских сил и стратегически важные населенные пункты, что значительно усложняет ситуацию для противника. Штурмовые группы российских войск активно продвигаются в районе Великой Новоселки.

В районе Новочеретоватого наблюдается схожая ситуация: российские силы не только удержали свои позиции после контратак ВСУ, но и продолжают наступление.

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Льготы по транспортному налогу в Подмосковье расширили на всех участников СВО
20 февраля 2025, 14:30

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Мособлдума приняла закон, расширяющий действие льготы по транспортному налогу для участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
В 2023 году по инициативе подмосковной прокуратуры от уплаты транспортного налога в регионе освободили россиян, призванных на военную службу по мобилизации и заключивших контракт с Минобороны как добровольцы.
«Сегодня назрела необходимость поддержки всех участников СВО. Предлагаю актуализировать закон о льготном налогообложении в Московской области и расширить категорию получателей льготы по освобождению от уплаты транспортного налога, распространив её на всех участников специальной военной операции», – сказал на заседании прокурор Московской области Сергей Забатурин.
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов уточнил, что льготу распространят на всех участников СВО, в том числе на тех, кто участвует в боях в составе добровольческих формирований, сотрудников Росгвардии и полиции.

По данным Брынцалова, льготой по транспортному налогу уже воспользовались более 780 участников СВО.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

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#спецоперация
#игорь брынцалов
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Участники СВО из Подмосковья теперь смогут оформить путёвку в санаторий в МФЦ
20 февраля 2025, 14:00

Фото: пресс-служба МФЦ МО

Участники спецоперации теперь могут оформить путёвку на оздоровление в МФЦ Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Чтобы воспользоваться услугой, потребуется всего три документа: паспорт, справка, подтверждающая необходимость санаторно-курортного лечения, и справка об отсутствии противопоказаний. Ели по какой-то причине участник СВО не может предоставить все эти справки, заявление примут и без них. В таком случае Социальный фонд России запросит их у медучреждения самостоятельно. Срок предоставления услуги – от двух до 10 рабочих дней», – отметили в пресс-службе.
Оформить документы на путёвку также можно в медицинской организации, которая выдала направление на санаторно-курортное лечение в СФР. А с 1 марта такая возможность появится и на Едином портале государственных услуг. Обратиться за предоставлением этой услуги можно раз в год.

Продолжительность санаторно-курортного лечения или медицинской реабилитации не превышает 21 дня. Кроме путёвки, для участников СВО предусмотрена компенсация расходов на проезд. Для этого после прохождения санаторно-курортного лечения или медицинской реабилитации нужно подать заявление в СФР и приложить проездные документы.

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В Кремле переадресовали вопрос о готовящемся наступлении ВСУ в Брянской области в МО РФ
Песков: вопрос о готовящемся наступлении ВСУ в Брянской области лучше задать МО
20 февраля 2025, 13:29

Фото: istockphoto/yulenochekk

Вопрос о готовящемся наступлении ВСУ в Брянской области лучше задать Минобороны России. Такую рекомендацию дал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Здесь вопрос, наверное, непосредственно по деталям хода специальной военной операции, лучше адресовать вопрос непосредственно министерству обороны», — прокомментировал он.
Ранее Shot опубликовал сообщение о готовящемся наступлении на брянском направлении со стороны украинских боевиков. Уточнялось, что противник скапливает живую силу и технику приблизительно в полсотне километрах от российской границы.

По информации журналистов, речь идет о численности порядка пяти тысяч единиц живой силы и свыше 200 единиц техники.

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#кремль
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ВС РФ нанесли удар по объектам газово-энергетической инфраструктуры Украины
20 февраля 2025, 13:23

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью армия России нанесла групповой удар по объектам газово-энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ежедневной сводке о ходе спецоперации.
«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отмечается, что основными целями для нанесения удара стали объекты газово-энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины.

По данным ведомства, все назначенные цели были достигнуты, а объекты поражены.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что минувшей ночью Россия атаковала ракетами и дронами газовую инфраструктуру страны. Он уточнял, что повреждения получили производственные мощности.

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Трамп раскрыл настоящие потери ВСУ
Трамп: потери ВСУ в 700 тысяч солдат видны через спутники
20 февраля 2025, 13:00

Фото: istockphoto/Olena_Z

Боевики ВСУ потеряли 700 тысяч человек, и это видно на спутниках, заявил президент США Дональд Трамп.
«Украина потеряла, вероятно, 700 тысяч, и это ужасно, видны части тел, по всем полям, по всем. Мы их всех видим очень точно через спутники», — произнес политик, выступая во Флориде.
По словам хозяина Белого дома, полевые снимки напоминают «современную версию Геттисберга».

Перед этим Трамп разочаровался, что украинская сторона не воспользовалась шансом урегулировать конфликт за последние три года.

Ранее сообщалось, что у посольства США в Киеве проходит митинг с участием примерно 30 человек с американским и украинским флагами.

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