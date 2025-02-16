Глава дипломатии ЕС заявила, что мирные россияне не становятся жертвами в украинском конфликте

Кая Каллас (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас в ходе выступления на Мюнхенской конференции отказалась признать гибель гражданского населения России в украинском конфликте. Об этом сообщает RT.
«Что касается России и Украины, знаете, разница в том, что российское гражданское население не гибнет. То есть российские дети и женщины не гибнут», — приводит RT заявление представителя ЕС.
По ее словам, погибают лишь российские военные и на чужой территории. Каллас отметила, что Европейский союз должен перераспределить свои ресурсы, чтобы Киев мог продолжать военные действия.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова