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ВС РФ захватили пленных из батальона ВСУ «Шквал», сформированного из заключённых

16 июля 2024, 16:19
Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

В Новосёловке Первой российские военные взяли в плен первых солдат батальона «Шквал» в составе 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Это подразделение было сформировано из бывших заключённых, амнистированных в рамках мобилизации.


Командование ВСУ направило батальон «Шквал» на Авдеевское направление, передаёт телеграм-канал «Военное дело». Бывшим заключённым было поручено провести контратаку на российские позиции. Они предприняли несколько попыток, однако все они оказались безуспешными. Батальон отступил, понеся потери, а несколько военнослужащих попали в плен.

В настоящее время около 90% села Новосёловка Первая находятся под контролем российских военных. Проводится зачистка оставшейся территории населённого пункта.

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Глава Белгородской области рассказал о числе погибших жителей с начала СВО
Гладков: с начала СВО украинские боевики убили свыше 200 белгородских жителей
16 июля 2024, 16:28

Фото: IStock/gorodenkoff

Более 200 мирных жителей погибли в Белгородской области с начала СВО, еще свыше 1,1 тыс. ранены. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранее глава региона заявил о восьми раненых в результате обстрела ВСУ.

Он также уведомил о состоянии детей, попавших под удар дрона на детской площадке. Уточняется, что ВСУ намеренно поразили именно эту цель, поскольку даже поблизости солдаты ВС РФ, военная техника или оборонные предприятия не находились. Один ребенок все еще находится в тяжелом состоянии.

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Помощник Трампа Гренелл предложил создать автономные зоны на Украине
16 июля 2024, 15:55

Фото: istockphoto / Oleksii Liskonih

Помощник бывшего американского президента Дональда Трампа Ричард Гренелл предложил создать автономные зоны на Украине. Об этом пишет издание Bloomberg.
«Автономные регионы могут означать многое для многих людей, но вам нужно проработать эти детали», — сказал он.

Гренелл отметил, что таким образом Украина сможет добиться мира и сохранить целостность своей территории. Кроме этого, он считает, что Украину нельзя делать членом НАТО.

14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима.

Стало известно, сколько миллионов получат военные ВС РФ за уничтожение F-15 и F-16. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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МИД РФ: расстрел российского пленного «Азовом»* — демонстрация безнаказанности
16 июля 2024, 15:41

Фото: istockphoto / undefined undefined

В Министерстве иностранных дел назвали расстрел российского бойца представителями «Азова»* демонстрацией безнаказанности.
Посол МИД России по особым поручениям, занимающийся преступлениями Киева, Родион Мирошник заявил 16 июля, что видео с расстрелом российского военнослужащего боевиками «Азова»* свидетельствует о безнаказанности и о том, что западные страны обещали нацистам свою поддержку.

«Практика добивания раненых и безоружных людей — это жестокость, которая не имеет оправдания. Она противоречит всем нормам человечности и международным гуманитарным принципам. Прикрываясь поддержкой Запада, Киев демонстративно игнорирует нормы международного права», — заявил дипломат в беседе с РИА Новости.

По словам посла, Москва будет добиваться проведения международного расследования всех совершённых преступлений и привлечения к ответственности как исполнителей, так и тех, кто ими управляет.

«Это важно для всего человечества, которое не утратило свои моральные ценности. Они должны получить оценку международного сообщества и понести наказание. Другого варианта для них нет!» — заключил посол.

15 июля полк «Азов»* опубликовал в интернете видео, на котором видно, как его бойцы расстреливают в упор безоружного российского военного.

По мнению военного эксперта и политолога Вадима Мингалева, «Азов»* нарушает Женевские конвенции и его действия напоминают поведение фашистских организаций. Следственный комитет России проводит расследование обстоятельств расстрела, который был снят на видео представителями «Азова»*.

6 июля The New York Times сообщила о расстреле украинского военного, который просил о медицинской помощи. Бывший подполковник армии США Эрл Расмуссен назвал это ужасным, напомнив о действиях нацистов во время Великой Отечественной войны.

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Депутат Рады Дубинский: Киев пытается отстранить самых здравомыслящих командиров
16 июля 2024, 14:55

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Киевские власти пытаются отстранить тех командиров ВСУ, которые осознают катастрофические последствия возможного нового украинского наступления. Им нужен ещё больший «мясник», чем нынешний главнокомандующий Александр Сырский.
Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский. В своём телеграм-канале он пишет, что нападки Ермака на Сырского и высших офицеров ВСУ объясняются причинами более глубокими, чем просто перенос ответственности за неудачи. По мнению парламентария, идёт целенаправленная дискредитация наиболее трезво оценивающих обстановку на поле боя командиров ВСУ. Конечная цель этой кампании — их замена на молодых офицеров, приверженных принципу «Победа или смерть».

Дубинский также отметил, что контрнаступление многими рассматривается в качестве элемента успеха одной из политических сил на выборах в США. Поэтому офису Зеленского сейчас необходим ещё больший «мясник», чем Сырский, сам, к слову, имеющий в войсках прозвище «генерал 200», заключил депутат.

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#сша
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#дискредитация
#контрнаступление
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Стало известно, сколько миллионов получат военные ВС РФ за уничтожение F-15 и F-16
МО РФ: награда за сбитый американские истребители составит 15 млн рублей
16 июля 2024, 14:51

Фото: iStock/TebNad

Военные ВС РФ, которые первыми собьют американские истребители F-15 и F-16, получат 15 миллионов рублей. Об этом сообщило Минобороны России со ссылкой на директора компании «ФОРЭС» Илью Потанина.
«Поощрение будет за уничтожение боевых самолетов F-15 и F-16. Вознаграждение за первый составит 15 миллионов рублей», — сказал Потанин.

По данным МО РФ, ранее бойцы группировки войск «Центр» получили денежное вознаграждение за уничтожение натовских танков.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренное сигнальное действие Североатлантического Альянса в ядерной сфере.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Супруга депутата Облдумы назвала подонком участника СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#нато
#сво
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Во Франции обрадовались словам Зеленского о переговорах с Москвой
Политик Филиппо: наконец-то Зеленский заявил о переговорах
16 июля 2024, 13:52

Фото: РИА Новости/Кристина Афанасьева

Владимир Зеленский не упомянул обязательный вывод российских войск с территории Украины, заявляя о необходимости присутствия России на следующем мирном саммите, отметил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Об этом он заявил в своей соцсети Х.
Ранее Зеленский заявил о начале подготовки ко второй мирной конференции по Украине, которая запланирована на конец осени.

Предыдущий саммит в Швейцарии прошел без участия России. Коммюнике встречи отказались подписать ведущие азиатские, арабские и южноамериканские страны мира. Кроме того, на конференции даже не присутствовало большинство делегаций-членов ООН.

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#франция
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В ООН проведут проверку о расправе ВСУ над российским пленным
16 июля 2024, 13:33

Фото: istockphoto / LewisTsePuiLung

ООН рассмотрит информацию, опубликованную в New York Times, о жестоком обращении ВСУ с российским военнопленным.
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека рассматривает информацию, опубликованную в газете The New York Times, о жестоком обращении с раненым российским военнопленным со стороны военнослужащих Вооружённых сил Украины.

«Элизабет Троссел, официальный представитель Управления, заявила, что организация проверяет эти данные. «Управление уточняет информацию у коллег», — говорится в материале.

6 июля Каспар Гросс, медик подразделения, дал интервью The New York Times. Он рассказал, что иностранные наёмники, воевавшие на стороне Украины в составе подразделения The Chosen Company, участвовали в казнях российских военнопленных в зоне специальной военной операции.

По словам Гросса, после одного из боёв в августе 2023 года на позиции противника вышел раненый российский солдат. Ему требовалась медицинская помощь. В это время один из наёмников искал бинты. Двое других, которые были членами The Chosen Company и руководимой американцами, выстрелили в безоружного.

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NYT: Украина намерена завершить военный конфликт с Россией переговорами
16 июля 2024, 12:38

Фото: istockphoto/Diy13

Украина собирается завершить военный конфликт с Россией за столом переговоров. Подобные планы уже разрабатываются киевским руководством, пока продолжается вооружённое противостояние.
Об этом пишут обозреватели американского издания The New York Times. Авторы публикации считают, что о таком развитии событий говорят слова украинского президента Владимира Зеленского, который заявил о необходимости присутствия представителей России на следующем саммите, посвящённом мирному урегулированию на Украине.

Во вторник, 16 июля, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что саммит по Украине, прошедший в Швейцарии, нельзя считать мирным. Комментируя слова Зеленского об участии России в следующей мирной конференции, представитель Кремля отметил, что нужно понять, что именно тот имел в виду.

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#переговоры
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Арестович*: Украину ждет вынужденное перемирие с РФ после горячей осени
16 июля 2024, 12:28

Бывший советник главы Офиса украинского президента Алексей Арестович* описал эпохальные события, которые произойдут осенью, а затем зимой. Об этом пишет «МК».
«Я думаю, что мы получим горячую осень для обеих сторон, войдем в тяжеленную зиму», — сказал Арестович* в эфире Youtube-канала «Альфа и Омега».

По его словам Вооруженные силы Украины предпримут новое контрнаступление. Он добавил, что это политическое решение, которое при любом исходе приведет к перемирию. Арестович* пояснил, что сначала выборы президента пройдут в США, а после на Украине. Новый украинский лидер «подпишет соглашение с Россией либо останется в серой зоне перемирия».

14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.

Владимир Зеленский вступил на должность президента Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Выборы в государстве в этом году отменили из-за действующего военного положения, которое несколько раз продлевалось после введения российских войск на Украину. В ООН заявили, что организация считает Владимира Зеленского легитимным президентом. Российские политики утверждали о нелегитимности Зеленского.

Супруга депутата Облдумы назвала подонком участника СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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