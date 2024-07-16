ВС РФ захватили пленных из батальона ВСУ «Шквал», сформированного из заключённых

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В Новосёловке Первой российские военные взяли в плен первых солдат батальона «Шквал» в составе 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Это подразделение было сформировано из бывших заключённых, амнистированных в рамках мобилизации.
Командование ВСУ направило батальон «Шквал» на Авдеевское направление, передаёт телеграм-канал «Военное дело». Бывшим заключённым было поручено провести контратаку на российские позиции. Они предприняли несколько попыток, однако все они оказались безуспешными. Батальон отступил, понеся потери, а несколько военнослужащих попали в плен.
В настоящее время около 90% села Новосёловка Первая находятся под контролем российских военных. Проводится зачистка оставшейся территории населённого пункта.
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