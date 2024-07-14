Десантник взял в плен четырех бойцов ВСУ, попав к ним через балкон

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Военнослужащий 98-й дивизии ВДВ ВС России рассказал, как при штурме пятиэтажного дома в Часове Яре взял в плен вместе со своей группой четырех украинских военных. Об этом сообщает ТАСС.
По словам российского солдата, после зачистки четырех подъездов дома группа долго не могла попасть в пятый подъезд. После чего боец и его группа решили попасть в подъезд через балкон, который был частично разрушен от прилетов FPV-дронов.
Военный вытолкнул дверь, зашел внутрь и открыл стрельбу по украинским боевикам. По его словам, там находилось двенадцать человек.
Уточняется, что 6 из них сбежали, 2 были уничтожены, а 4 — взяты в плен.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Военный вытолкнул дверь, зашел внутрь и открыл стрельбу по украинским боевикам. По его словам, там находилось двенадцать человек.
Уточняется, что 6 из них сбежали, 2 были уничтожены, а 4 — взяты в плен.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова