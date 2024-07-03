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На торецком направлении российские военные добились успеха и значительно продвинулись от города Горловка к его южным окраинам.
Группировка войск «Центр» заняли значительную часть пригородного посёлка Нью-Йорк, который находится на территории Донецкой Народной Республики, сообщили в телеграмм-канале «Военкоры русской весны».
Одновременно с ударом с юга российские войска штурмуют Торецк с востока. Здесь им удалось захватить мощный укрепрайон через подземный ход.
Посёлок Нью-Йорк был основан немецкими колонистами в конце XIX века. В 1951 году он был переименован в Новгородское, а в 2021 году ему вернули прежнее название.
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«19 июня группировка войск «Центр» неожиданным ударом прорвала оборону ВСУ у Горловки и ворвалась на окраины посёлка Нью-Йорк. Этот посёлок превратился в мощный укрепрайон, но его взятие значительно облегчит штурм Торецка и дальнейшее продвижение на Константиновку с целью охвата Часов Яра», — говорится в сообщении.
Одновременно с ударом с юга российские войска штурмуют Торецк с востока. Здесь им удалось захватить мощный укрепрайон через подземный ход.
Посёлок Нью-Йорк был основан немецкими колонистами в конце XIX века. В 1951 году он был переименован в Новгородское, а в 2021 году ему вернули прежнее название.
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Мира Полтева