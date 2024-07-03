ВСУ оставляют пригород Часова Яра, ВС РФ форсируют Северский Донец: последние новости СВО

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Российская армия вынуждает противника оставить позиции на Часовоярском направлении. Кроме того, ВС РФ предприняли новую тактику для срыва снабжения ВСУ. О том, где удалось продвинуться российским бойцам и куда отступила украинская армия расскажет редакция «Радио 1».
Харьковское направление
Тяжелые бои продолжаются в Волчанске. ВСУ стремятся выбить ВС РФ с занимаемых позиций в Глубоком. Неожиданный маневр ВС РФ предприняли в Волчанске. Российская армия форсировала реку Северский Донец и создала плацдарм в тылу волчанской группировки противника. Такой шаг позволит создать помехи логистике ВСУ и оставить группировку противника без снабжения.
Запорожское направление
Стороны противостояния активно применяют средства дальнего поражения. По всей линии фронта преимущественно идут позиционные бои. Российские штурмовики продолжают закрепляться в Работино и продвигаются дальше.
Донецкое направление
ВС РФ стремятся вытеснить противника из Константиновки и Парасковиевки. Тактические успехи российской армии зафиксированы в Красногоровке. С тяжелыми боями российские войска продолжают улучшать свои позиции в районе Карловки и по обе стороны Карловского водохранилища.
Снайперы отряда «Невский» уничтожили снайпера ВСУ в дуэли под Часов Яром
Часовоярское направление
Российским войскам удалось заставить ВСУ оставить восточный пригород Часова Яра. Идет зачистка населенного пункта. Противник отошел на ранее подготовленные позиции за каналом Северский Донец – Донбасс.
Северское направление
На Северском направлении идут боестолкновения в Спорном, а также к северу от него. Линия боевого соприкосновения остается прежней.
Авдеевское направление
На Авдеевском направлении ВС РФ расширили зону контроля в полях к северо-западу от Новопокровского, а также завязали бои за крупный укрепрайон к югу от Сокола.
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Анастасия Хохлова