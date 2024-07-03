В Киевском районе Донецка при обстреле со стороны ВСУ сгорел супермаркет

Российская армия вынуждает противника оставить позиции на Часовоярском направлении. Кроме того, ВС РФ предприняли новую тактику для срыва снабжения ВСУ. О том, где удалось продвинуться российским бойцам и куда отступила украинская армия расскажет редакция «Радио 1».