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В Киевском районе Донецка при обстреле со стороны ВСУ сгорел супермаркет

03 июля 2024, 10:09
Фото: iStock/OlgaMiltsova

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Супермаркет сгорел в Киевском районе Донецка в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам очевидцев, был слышен сильный взрыв, который выбил окна в соседнем здании. Уточняется, что фрагменты магазина разнесло вокруг в радиусе нескольких десятков метров.

На данный момент пожарные работают над ликвидацией пожара. Кроме супермаркета, пострадали также здания автомойки, станции технического обслуживания и медучреждения.



Ранее сообщалось, что объект критической инфраструктуры получил повреждения в подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Объект был поврежден в результате произошедших взрывов.

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#станции
#всу
Марочко: ВСУ лишились взводного опорного пункта под Кременной
03 июля 2024, 09:24

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Подполковник в отставке Андрей Марочко написал в социальной сети «ВКонтакте», что в районе Кременной бойцы ВС РФ захватили взводный опорный пункт ВСУ, взяв его в «огневой мешок».
Он отметил, что российские военные лишили украинских боевиков, которые находились на опорном пункте в Кременском лесу, возможности проводить ротацию и оставили их без снабжения. Марочко подчеркнул, что враг понес большие потери, после чего оставил занимаемые позиции и сбежал.

Ранее сообщалось, что военные группировки войск «Центр» высокоточным боеприпасом «Краснополь» уничтожили танк США Abrams на Авдеевском направлении в зоне проведения СВО. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вс рф
#всу
#спецоперация
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Объект инфраструктуры повреждён в подконтрольной ВСУ части Херсонской области
03 июля 2024, 09:02

Фото: iStock/aapsky

Назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин написал в своем Telegram-канале, что объект критической инфраструктуры получил повреждения в подконтрольной ВСУ части Херсонской области.
Отмечается, что объект получил повреждения в результате серии взрывов. Прокудин не уточнил, о каком именно объекте идёт речь.

Ранее сообщалось, что вчера в Харьковской области объявили воздушную тревогу. В Салтовском районе прозвучали два мощных взрыва. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#вс рф
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ВСУ оставляют пригород Часова Яра, ВС РФ форсируют Северский Донец: последние новости СВО
03 июля 2024, 08:33

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российская армия вынуждает противника оставить позиции на Часовоярском направлении. Кроме того, ВС РФ предприняли новую тактику для срыва снабжения ВСУ. О том, где удалось продвинуться российским бойцам и куда отступила украинская армия расскажет редакция «Радио 1».

Харьковское направление


Тяжелые бои продолжаются в Волчанске. ВСУ стремятся выбить ВС РФ с занимаемых позиций в Глубоком. Неожиданный маневр ВС РФ предприняли в Волчанске. Российская армия форсировала реку Северский Донец и создала плацдарм в тылу волчанской группировки противника. Такой шаг позволит создать помехи логистике ВСУ и оставить группировку противника без снабжения.

Запорожское направление


Стороны противостояния активно применяют средства дальнего поражения. По всей линии фронта преимущественно идут позиционные бои. Российские штурмовики продолжают закрепляться в Работино и продвигаются дальше.


Донецкое направление


ВС РФ стремятся вытеснить противника из Константиновки и Парасковиевки. Тактические успехи российской армии зафиксированы в Красногоровке. С тяжелыми боями российские войска продолжают улучшать свои позиции в районе Карловки и по обе стороны Карловского водохранилища.


Снайперы отряда «Невский» уничтожили снайпера ВСУ в дуэли под Часов Яром
Снайперы отряда «Невский» уничтожили снайпера ВСУ в дуэли под Часов Яром

Часовоярское направление


Российским войскам удалось заставить ВСУ оставить восточный пригород Часова Яра. Идет зачистка населенного пункта. Противник отошел на ранее подготовленные позиции за каналом Северский Донец – Донбасс.


Северское направление


На Северском направлении идут боестолкновения в Спорном, а также к северу от него. Линия боевого соприкосновения остается прежней.

Авдеевское направление


На Авдеевском направлении ВС РФ расширили зону контроля в полях к северо-западу от Новопокровского, а также завязали бои за крупный укрепрайон к югу от Сокола.

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В Госдепе США назвали условие увеличения дальности украинских ударов по России
Госдеп США: Украина увеличит дальность ударов по РФ в случае расширения фронта
03 июля 2024, 08:15

Фото: iStock/rarrarorro

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен назвал условие при котором Украина с разрешения США увеличит дальность ударов по территории России. Об этом сообщает РБК.
По его словам, это произойдет в случае расширения фронта российскими войсками. На сегодняшний день ВСУ могут наносить удары только на 100 км от границы, что намного меньше дальности полета ракет ATACMS — в 300 км.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США не намерены разрешать Украине наносить удары своим оружием по Москве и Кремлю. По его словам, ВСУ позволено использовать вооружения вблизи границы.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима

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#спецоперация
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МО: силы ПВО ночью уничтожили десять беспилотников над тремя регионами России
03 июля 2024, 07:48

Фото: iStock/NiseriN

Российские системы ПВО прошлой ночью сбили десять украинских беспилотников над тремя российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что дроны противника были ликвидированы над Белгородской, Брянской и Московской областью. В российском оборонном ведомстве добавили, что дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря были уничтожены 2 безэкипажных катера, которые следовали в направлении Новороссийска.

Ранее сообщалось, что военные группировки войск «Центр» высокоточным боеприпасом «Краснополь» уничтожили танк США Abrams на Авдеевском направлении в зоне проведения СВО. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#вс рф
#минобороны рф
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Президент Финляндии назвал способ закончить бои на Украине одним звонком
Президент Финляндии: Си Цзиньпин закончит конфликт на Украине одним звонком
03 июля 2024, 07:38

Фото: iStock/Alex Kochev

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин может завершить украинский конфликт одним звонком президенту РФ Владимиру Путину. Об этом информирует Bloomberg.
По мнению Стубба, на сегодняшний день Россия якобы сильно зависима от Китая. Финский лидер отметил, что если бы Си Цзиньпин сказал, что пришло время для начала мирных переговоров, то «РФ была бы вынуждена это сделать».

В прошлом году Москва заявила, что связи России и Китая носят стратегический характер и не являются «какой-то зависимостью кого-то».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#рф
#китай
#спецоперация
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В Горловке четыре поселка частично остались без света из-за атаки ВСУ
Мэр Горловки: четыре поселка частично остались без света из-за атаки ВСУ
03 июля 2024, 07:28

Фото: iStock/MushroomsArtSeven

Мэр города Иван Приходько написал в своем Telegram-канале, что четыре поселка в Никитовском районе Горловки в ДНР частично обесточены в результате атаки со стороны ВСУ.
Уточняется, что электроснабжение нарушено в поселках Мичурина, Ртутного комбината, шахты имени Н. А. Изотова, Химик. Иные подробности в настоящее время не приводятся.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 1 июля, украинские боевики сбросили взрывоопасный предмет на АЗС в Горловке ДНР. Инфраструктура автозаправочной станции на Гольмовском повороте получила значительные повреждения.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#станции
#днр
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Российский снайпер рассказал о дуэли два на два с бойцами ВСУ под Часовым Яром
03 июля 2024, 07:19

Фото: iStock/Artem Zakharov

Снайперская двойка из действующих под позывными «Сыч» и «Суета» военнослужащих ВС РФ в дуэли сошлась с боевиками армии киевского режима у Часова Яра. Об этом сообщает «Лента.ру».
Отмечается, что военнослужащие отвечали за срыв ротационных мероприятий и ликвидацию офицеров вражеских войск. Из-за гибели большого числа солдат ВСУ командный состав украинской армии задействовал своих снайперов на линии боевого соприкосновения.

Уточняется, что снайперам ВС РФ пришлось ждать сутки, чтобы вычислить, где находился противник. Спустя некоторое время он выдал себя при смене позиций. Российский военный ликвидировал одного из нацистов ВСУ, обратив другого в бегство.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#всу
#вс рф
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Шеремет: США стремятся развязать на Украине полномасштабную войну ударами по РФ
03 июля 2024, 06:44

Фото: iStock/Ruma Aktar

Депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет сообщил, что ударами американским оружием по территории Российской Федерации власти США хотят развязать на Украине полномасштабную войну. Об этом информирует РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Соединенные Штаты Америки считают допустимым нанесение ударов по Крыму американским оружием.

«Запад агрессивно настроен, потому что видит, как трещит киевский режим, поэтому там активизировались и пытаются придать новый импульс, чтобы конфликт перерос в полномасштабную войну. Отсюда в том числе передача Киеву и истребителей F-16», — сказал он в беседе с агентством.

Депутат ГД добавил, что пришло время всему миру поставить на место американский режим Джо Байдена.

Президент России Владимир Путин направил жёсткий сигнал Западу по поводу эскалации конфликта на Украине. Он подчеркнул, что это может повлечь за собой глобальные последствия. Глава государства заявлял, что страны-члены НАТО должны отдавать себе отчёт, осознавая, «с чем они играют», когда говорят о планах разрешить украинским войскам наносить удары натовским оружием по территории России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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