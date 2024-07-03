В Киевском районе Донецка при обстреле со стороны ВСУ сгорел супермаркет

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Супермаркет сгорел в Киевском районе Донецка в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам очевидцев, был слышен сильный взрыв, который выбил окна в соседнем здании. Уточняется, что фрагменты магазина разнесло вокруг в радиусе нескольких десятков метров.
На данный момент пожарные работают над ликвидацией пожара. Кроме супермаркета, пострадали также здания автомойки, станции технического обслуживания и медучреждения.
Ранее сообщалось, что объект критической инфраструктуры получил повреждения в подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Объект был поврежден в результате произошедших взрывов.
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На данный момент пожарные работают над ликвидацией пожара. Кроме супермаркета, пострадали также здания автомойки, станции технического обслуживания и медучреждения.
Ранее сообщалось, что объект критической инфраструктуры получил повреждения в подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Объект был поврежден в результате произошедших взрывов.
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Екатерина Коршунова