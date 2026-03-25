ВС России контролируют последний путь снабжения ВСУ в Константиновке
Командир разведывательно-ударной роты 1-го батальона 75-го отдельного полка беспилотных систем «Южной» группировки с позывным «Хан» сообщил о полном огневом контроле над последней дорогой снабжения украинских военных в Константиновке. Об этом пишет РИА Новости.
«После уничтожения дамб российская армия усложнила противнику доставку боеприпасов. У них осталась одна дорога, которая сейчас под полным нашим контролем», — отметил он.
Собеседник агентства пояснил, что за последние десять дней российские войска нанесли ощутимый урон. Украинские силы потеряли семь артиллерийских орудий, 12 единиц автомобильной техники и 27 антенн управления беспилотниками. Также уничтожены девять пунктов БПЛА с местом пуска тяжелого дрона «Баба-яга» и около 130 солдат.