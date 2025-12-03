ВС России нанесли удар по полигону ВСУ к северу от запорожского Вольнянска
2 декабря по полигону ВСУ, расположенному севернее Вольнянска в Запорожской области, ВС РФ нанесли удар. Об этом пишет РИА Новости.
По информации координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева, в результате атаки много людей погибли и получили ранения. Он уточнил, что узнать точное количество жертв сложно. Инцидент привлек внимание и вызвал обеспокоенность среди местных жителей. Обстановка в регионе остается напряженной.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
