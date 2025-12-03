Япония выделит Украине безвозмездно 25 миллионов долларов
Япония выделит Украине безвозмездно 4 миллиарда иен, что составляет около 25,6 миллиона долларов. Об этом пишет РИА Новости.
Обмен нотами прошел между послом Японии в Киеве Масаси Накагомэ и министром внутренних дел Украины Игорем Клименко.
Средства направят на использование японских технологий для разминирования и ликвидации неразорвавшихся снарядов. Украина получит оборудование, а также медицинскую аппаратуру для диагностики и ухода за пострадавшими от взрывных устройств. Кроме того, это поможет в проведении профилактических мероприятий по снижению рисков.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
