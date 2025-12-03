Япония выделит Украине безвозмездно 25 миллионов долларов

03 декабря 2025, 08:43

Япония безвозмездно выделит Украине $25,6 млн на разминирование

Фото: iStock/Pineapple Studio

Япония выделит Украине безвозмездно 4 миллиарда иен, что составляет около 25,6 миллиона долларов. Об этом пишет РИА Новости.