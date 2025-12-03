ВСУ предприняли попытку контратаки в районе Красноармейска

03 декабря 2025, 06:12

Фото: istockphoto / Irina Piskova

Украинские военные начали контрнаступление в районе Красноармейска. Попытка успехом не увенчалась, сообщил командир роты 30-й мотострелковой бригады группировки «Центр» Геннадий Дорошев с позывным «Лом».





По его словам, контратаки выглядят непонятно, потому что живую силу противника оперативно уничтожают российские войска. Кроме того, ВСУ пытаются использовать погодные условия для своих вылазок.



«Пытается по погоде, по туману тоже завести какие-то свои группы, двоечки, троечки», — рассказал «Лом».