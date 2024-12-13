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По лесному массиву в Сумской области Украины, откуда ВСУ обстреливали Курскую область, нанесли удар по РСЗО. Об этом заявил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
По его словам, было около 10 взрывов. Подпольщик уточнил, что в настоящее время нет данных о результатах удара.
Отмечается, что на данном участке действует группировка российских войск «Север». Согласно информации Минобороны России, за неделю в ее зоне ответственности ВСУ потеряли до 2230 солдат, а также 7 танков.
Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Отмечается, что на данном участке действует группировка российских войск «Север». Согласно информации Минобороны России, за неделю в ее зоне ответственности ВСУ потеряли до 2230 солдат, а также 7 танков.
Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Екатерина Коршунова