Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Заявление избранного президента США Дональда Трампа об опасности ударов американскими дальнобойными ракетами ATACMS вглубь РФ полностью совпадает с позицией Москвы. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Его понимание причин эскалации импонирует Москве, отметил официальный представитель Кремля. По словам Пескова, республиканский политик осознает, что именно эскалирует ситуацию вокруг украинского конфликта.
Ранее Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что использование американских ракет Украиной против России является эскалацией конфликта.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Ранее Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что использование американских ракет Украиной против России является эскалацией конфликта.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова