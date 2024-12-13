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США предпримут попытку передать большую партию оружия Украине до конца президентского срока Джо Байдена, который истекает 20 января 2025 года. Об этом сообщает телеканал CNN.
Согласно информации источника телеканала, речь идет о поставках артиллерийских снарядов, бронетехники, а также ряда других вооружений для ВСУ. Эти планы контрастируют со словами избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, который указал на ошибочное решение Байдена разрешить удары дальнобойным оружием вглубь территории России, отмечает CNN.
Примечательно, что данное заявление республиканского политика полностью совпадает с позицией Москвы, отметил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
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