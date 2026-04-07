ВСУ 17 раз за сутки применили артиллерию по отселенным районам Курской области
Войска Украины 17 раз за прошедшие сутки применили артиллерию по отселённым районам Курской области. Системы ПВО сбили 13 украинских беспилотников. Погибших и пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Глава области опубликовал сводку на платформе Max. Мониторинг вели с 09:00 6 апреля до 07:00 7 апреля.
Хинштейн уточнил, что 11 раз дроны атаковали территорию региона сбросом взрывных устройств. Одна из атак затронула объект энергетики в Хомутовском районе. В трёх населённых пунктах временно отключили электричество. Отсутствие света коснулось примерно 32 домов.
В городе Рыльске повреждения получил жилой дом. Снаряды разбили остекление и повредили фасад здания. По оперативным данным, жертв и пострадавших в результате этих инцидентов нет.
