Достижения.рф

ВСУ 17 раз за сутки применили артиллерию по отселенным районам Курской области

Фото: iStock/Irina Piskova

Войска Украины 17 раз за прошедшие сутки применили артиллерию по отселённым районам Курской области. Системы ПВО сбили 13 украинских беспилотников. Погибших и пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.



Глава области опубликовал сводку на платформе Max. Мониторинг вели с 09:00 6 апреля до 07:00 7 апреля.

Хинштейн уточнил, что 11 раз дроны атаковали территорию региона сбросом взрывных устройств. Одна из атак затронула объект энергетики в Хомутовском районе. В трёх населённых пунктах временно отключили электричество. Отсутствие света коснулось примерно 32 домов.

В городе Рыльске повреждения получил жилой дом. Снаряды разбили остекление и повредили фасад здания. По оперативным данным, жертв и пострадавших в результате этих инцидентов нет.

Читайте также:

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0