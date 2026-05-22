Из-за атаки дронов ВСУ на выезде из Ярославля в Москву перекрыли движение транспорта
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил об атаке украинских беспилотников на регион. В связи с этим на выезде из Ярославля в сторону Москвы приостановили движение транспорта, предупредил он в своем канале на платформе MAX.
Публикация появилась в 01:43 по московскому времени. Евраев уточнил, что угроза в настоящий момент сохраняется. Подразделения Минобороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности в регионе. Граждан попросили ждать отбоя сигнала «Беспилотная опасность».
«Перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрёстка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — говорится в материале.Губернатор призвал местных жителей воздержаться от поездок в этом направлении и его окрестностях. При необходимости отправиться в дорогу настоятельно рекомендуется выбирать альтернативные маршруты, которые обходят опасный участок.