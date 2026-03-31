ВС России освободили Малую Корчаковку в Сумской области
Российские военные освободили Малую Корчаковку в Сумской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Подразделения группировки «Север» успешно атаковали и нанесли поражение противнику в районах Потаповки, Мирополья, Червоной Зари и Кондратовки. В Харьковской области бойцы ВС РФ провели успешные операции, разгромив боевиков около Жовтневого, Белого Колодезя, Волчанских Хуторов, Верхней Писаревки и Избицкого. Согласно информации военного ведомства, потери ВСУ составили более 270 человек, семь транспортных средств и 12 складов.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: