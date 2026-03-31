«Почему мы должны платить?»: Зеленский нервничает из-за планов Трампа

31 марта 2026, 11:49

Axios: Зеленский опасается, что США после Ирана продолжат на него давить

Владимир Зеленский обеспокоен, что президент США Дональд Трамп вновь начнет на него давить после урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, пишет Axios.





Напомним, Трамп ранее удивлялся нежеланию главы киевского режима идти на компромиссы для мира на Украине. По словам американского лидера, с Зеленским «гораздо сложнее заключить сделку», чем с президентом России Владимиром Путиным.



Зеленский же по-прежнему не готов пойти на уступки ради заключения мирного соглашения с Россией и опасается усиления давления со стороны Трампа по этому вопросу.





«Они хотят закончить войну. Меня беспокоит, что они видят только один способ это сделать. Я уверен, что президент Трамп и его команда хотят закончить войну. Но почему мы должны за это платить?» — приводят argumenti.ru слова Зеленского.