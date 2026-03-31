Силовики ликвидировали подозреваемого в подготовке теракта на ОПК в Подмосковье
Сотрудник одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Подмосковье планировал массовый расстрел и взрывы на своём заводе. Силовики ликвидировали мужчину при задержании. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Преступник устроился на предприятие для детальной подготовки атак. Он поджигал релейные шкафы, фиксировал расположение ключевых объектов и изготовил самодельное взрывное устройство. СВУ террорист замаскировал под внешний аккумулятор.
В момент операции задержания сотрудник завода пытался забрать опасный груз из тайника. Он получал указания от украинских спецслужб. Увидев силовиков, мужчина открыл по ним огонь. Стражи порядка применили оружие для нейтрализации угрозы.
Читайте также: