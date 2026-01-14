ВС России освободили село Комаровка в Сумской области
Российская армия освободила Комаровку в Сумской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В ходе боевых действий ВС РФ нанесли удары по позициям противника в районах Хотени, Ястребиного, Кондратовки (Сумская область) и Круглого, Терновой, Старицы, Волчанских Хуторов (Харьковская область). За последние сутки ВСУ понесли потери в зоне ответственности этой группировки: до 190 человек личного состава, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, два полевых орудия и четыре склада.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
