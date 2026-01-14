В Совфеде назвали хорошим знаком скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

14 января 2026, 12:42

Сенатор Джабаров: Трамп хочет реанимировать мирный процесс по Украине

Фото: Istock/sb2010

Сенатор Владимир Джабаров сообщил, что президент США Дональд Трамп планирует возобновить мирные переговоры по Украине. Для этого Трамп может снова направить в Москву своего спецпредставителя Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера для возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным.





В беседе с «Газетой.Ru» Джабаров заявил, что считает такой визит и возможную встречу хорошим знаком.

«Я думаю, что, если этот визит на самом деле состоится и будет встреча с нашим президентом, это хороший знак, потому что всегда лучше говорить, переговариваться, обсуждать, чем сидеть при своём мнении», — отметил сенатор.