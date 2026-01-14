В Совфеде назвали хорошим знаком скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву
Сенатор Джабаров: Трамп хочет реанимировать мирный процесс по Украине
Сенатор Владимир Джабаров сообщил, что президент США Дональд Трамп планирует возобновить мирные переговоры по Украине. Для этого Трамп может снова направить в Москву своего спецпредставителя Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера для возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным.
В беседе с «Газетой.Ru» Джабаров заявил, что считает такой визит и возможную встречу хорошим знаком.
«Я думаю, что, если этот визит на самом деле состоится и будет встреча с нашим президентом, это хороший знак, потому что всегда лучше говорить, переговариваться, обсуждать, чем сидеть при своём мнении», — отметил сенатор.Политик считает, что американский президент ожидает «прорыва» в урегулировании украинского вопроса. Джабаров предположил, что Трамп располагает информацией о положении на фронтах и понимает, что последующие условия со стороны России могут стать жёстче.
В этой связи, как указал сенатор, президент США и предпринимает шаги по возобновлению мирного процесса. Джабаров подытожил, что считает такой шаг правильным.