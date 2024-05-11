Эксперт из Франции Набли: мы не можем понять истинных планов РФ под Харьковом

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Французский эксперт Белиг Набли заявил, что Россия сохраняет стратегическую двусмысленность в зоне СВО, по этой причине трудно узнать ее истинные военные планы. Об этом информирует телеканал LCI.
Набли подчеркнул, что такой маневр усиливает тревожность украинских властей, которым будет сложно предугадать действия Москвы на линии боевого соприкосновения. По словам аналитика, на сегодняшний день Запад так и не осознает, вплоть до какого места российские войска будут наступать.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ВС России начали наступление на Харьков. Кирби отметил, что Штаты ожидали начала наступления российской армии на Харьков.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Белый дом заявил о начале наступления ВС России на Харьков
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ВС России начали наступление на Харьков. Кирби отметил, что Штаты ожидали начала наступления российской армии на Харьков.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова