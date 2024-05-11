Эксперт из Франции Набли: мы не можем понять истинных планов РФ под Харьковом

Украина в настоящее время не находится в такой сильной позиции, которая позволила бы начать переговоры с Россией о завершении вооружённого конфликта. Об этом заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила в беседе с изданием Politico.