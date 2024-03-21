ВС США: Победа России на Украине станет стратегической победой Китая

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Если Россия сможет победить Украину, это станет стратегической победой для Китая. Такие мысли изложил на слушаниях в комитете по вооруженным силам Сената Конгресса США глава Индо-Тихоокеанского командования, адмирал Джон Акуилино, пишет ТАСС.
«С нашей точки зрения, стратегическая победа России на Украине будет стратегической победой лидера Китая Си Цзиньпина», — сообщил Акуилино в ходе слушаний.Адмирал призвал соратникав как можно скорее одобрить пакеты военной помощи Украине, чтобы таким образом предотвратить победу России и помешать распространению гегемонии Катая. Он назвал одной из ключевых задач для США противодействие Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
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