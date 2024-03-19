Радио1
Главная / Новости / Политика/ Reuters: Владимир Путин в мае отправится с рабочим визитом в Китай

Reuters: Владимир Путин в мае отправится с рабочим визитом в Китай

19 марта 2024, 20:18
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Первой зарубежной поездкой Владимира Путина после переизбрания на должность президента России станет визит в Китай, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
Поездка запланирована на вторую половину мая, после процедуры инаугурации президента. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что у главы государства планируется несколько зарубежных визитов весной.

«Сейчас готовится несколько визитов президента, несколько контактов на высшем уровне, ведется подготовка, по мере приближения мы будем вас информировать», — сказал Песков журналистам.

Информацию о визите Путина в Китай агентству Reuters подтвердили несколько независимых источника, два из которых уточнили временные рамки поездки — май 2024 года. Ожидается, что визит президента РФ Путина пройдет раньше запланированной рабочей поездки Си Цзиньпина в Европу.

Ранее сообщалось, что китайский лидер Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с переизбранием на должность главы государства.

Читайте также:

ЦИК: Путин набирает 87,33% голосов после обработки более чем 99% протоколов

Путин: Тайвань — неотъемлемая часть КНР

Си Цзиньпин лично пообещал Байдену вернуть Тайвань, пишут СМИ
#владимир путин
#си цзиньпин
#китай
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США рассказали, куда будет перенесена столица Украины
Экс-советник Пентагона: Зеленский может перенести правительство во Львов
19 марта 2024, 20:59

Фото: iStock/alzay

Президент Украины Владимир Зеленский может перенести столицу из Киева во Львов. Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Он предположил, что Зеленский может отправиться на запад и там сформировать правительство во Львове. Президент, вероятно, будет добиваться, чтобы этот «огрызок Украины» вошёл в состав НАТО.

Макгрегор спрогнозировал, что Одесса и ряд населённых пунктов Северного Причерноморья уже довольно скоро войдут в состав России, поскольку это исторически русские города. И украинская армия не сможет предотвратить этого.

Читайте также:

Белый дом признал, что Украина теряет позиции на поле боя из-за бездействия США

Лидеры ЕС обсудят заявления Макрона о возможной отправке войск на Украину

Глава Пентагона Остин отметил продвижение российских войск на Украине
#украина
#сша
#столица
#львов
#киев
#нато
#правительство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Белый дом признал, что Украина теряет позиции на поле боя из-за бездействия США
19 марта 2024, 20:57

Фото: iStock/lucky-photographer

Украина действительно теряет позиции на поле боя, причем происходит это из-за бездействия Соединенных Штатов Америки. С таким заявлением во вторник, 19 марта выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Из-за бездействия со стороны американского конгресса в течение последних месяцев Украина действительно теряет позиции на поле боя. Это происходит из-за нашего бездействия», — сказала Жан-Пьер на брифинге.
Дипломат решительно призвала парламентариев одобрить запрос президента США Джо Байдена на выделение дополнительного финансирования в адрес Киева.

Американский лидер поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить Украине помощь в размере до 126 миллионов долларов, сообщается в меморандуме, опубликованном на сайте Белого дома.

В ответ на требования Байдена республиканцы в Палате представителей Конгресса США заявили, что не собираются принимать бюджетный запрос президента в его нынешнем виде и обвинили его в стремлении к безрассудным тратам.

Ранее глава украинского кабмина Денис Шмыгаль рассказал об успехах российской армии на поле боя и о потере ВСУ «некоторых деревень» после падения Авдеевки. Причиной он считает недостаток боеприпасов у украинской стороны.

Читайте также:

Джо Байден поручил госсескретарю Блинкену выделить $126 млн на помощь Украине

Республиканцы в Конгрессе США обвинили Байдена в безрассудных тратах

НАТО не планирует направлять войска на Украину
#сша
#белый дом
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп заявил, что США не должны платить за других членов НАТО
Трамп: США должны справедливо финансировать НАТО, а не платить чужую долю
19 марта 2024, 20:51

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

США должны финансировать деятельность НАТО справедливо, в не платить доли других государств. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью британскому телеканалу GBNews.
Он подчеркнул, что США останутся приверженными своим обязательствам в рамках НАТО, если другие участники альянса также начнут вновь в общий бюджет организации справедливую долю.

Ранее Трамп заявлял, что в случае победы на президентских выборах, в июне 2025 года созовёт саммит НАТО для обсуждения будущего альянса.

Вместе с тем, экс-президент угрожал альянсу выходом из него США в случае, если европейские партнёры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.

Читайте также:

Business Insider: Военные НАТО не готовы к таким тяжелым боям, как на Украине

США доставили в Грецию новую партию военной техники для усиления НАТО в Европе

В США раскрыли, какой удар Россия нанесла НАТО на Украине
#дональд трамп
#сша
#нато
#финансирование
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Аналитик Савельев заявил о пользе денонсации соглашений о рыболовстве для РФ
19 марта 2024, 20:21

Фото: istockphoto.com/Alessandro De Maddalena

Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что денонсация соглашений о рыболовстве носит политический характер и сможет обеспечить независимость и суверенитет России.
«Это для того, чтобы, как говорил наш президент, укреплять наш суверенитет и наш авторитет. Чтобы наши соседи не относились к России как к некой колонии, которую можно грабить, из которой можно тащить. Надо дать по рукам так, чтобы неповадно было, чтоб они еще тысячу лет помнили эту боль и не совались», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Савельев.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией, которое разрешало британским морякам ловить рыбу в Баренцевом море. Закон вступит в силу спустя 10 дней после опубликования.

Читайте также:

Россия разорвала соглашения с Великобританией о рыболовстве

Политолог заявил о стремлении НАТО взять под контроль Балтийское море

В Китае заявили о готовности сотрудничать с Германией для мира на Украине
#россия
#соглашения
#море
#контроль
#рыба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гурьянова объяснила вброс о смерти Карла III попыткой отвлечь от выборов в РФ
19 марта 2024, 19:55

Фото: РИА Новости/Грант Хачатрян

Политолог Аксинья Гурьянова заявила, что информационный вброс о смерти короля Великобритании Карла III, который оказался фейком, был спланирован Западом специально для того, чтобы отвлечь внимание общественности от выборов президента в России.
По её словам, коллективный Запад понимал, что на выборах народ поддержит кандидатуру действующего президента России Владимира Путина.

«Вброс о смерти Карла III — это попытка переключить мировое внимание от выборов в России. Коллективный запад не хочет, чтобы их избиратель видел, как на самом деле могут любить президента страны», — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Гурьянова.

Ранее сообщалось, что короля Великобритании Карла III впервые заметили на публике после слухов о его смерти. Отмечается, что снимки были сделаны утром 19 марта. Короля сфотографировали через стекло автомобиля.

Читайте также:

Карла III впервые заметили на публике после слухов о его смерти

Скончался король Великобритании Карл III

Букингемский дворец: у короля Великобритании Карла III обнаружили рак
#страны
#запад
#великобритания
#выборы
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД России: посольству Британии заявлен демарш из-за агитации в период выборов
19 марта 2024, 19:23

Фото: iStock/Ilya Burov

В МИД РФ выразили демарш советнику-посланнику посольства Великобритании в Москве. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте ведомства.
Отмечается, что демарш был заявлен из-за неприемлемости агитационных публикаций британской дипломатической миссии в период проведения выборов президента РФ. По данным ведомства, их цель заключалась в срыве избирательного процесса на новых территориях РФ.

В МИД РФ подчеркнули, что данные действия абсолютно недопустимы и несут в себе враждебный посыл. В дипведомстве заключили, что британской стороне следует обратить внимание на ситуацию в Великобритании, «где явно назревает кризис власти».

Ранее сообщалось, что Молдавия вышлет одного из сотрудников посольства России из-за проведения выборов президента РФ на территории непризнанного Приднестровья.

Читайте также:

В МИД РФ заявили решительный протест послу Британии

МИД России выразил протест послу Узбекистана из-за слов ректора о русскоязычных

МИД РФ выразил протест временному поверенному в делах Польши
#данные
#кризис
#мид рф
#молдавия
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Нарышкин: Франция признала свои катастрофические потери на Украине
19 марта 2024, 19:15

Фото: iStock/e-crow

Франция признала катастрофические военные потери на Украине. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
Он подчеркнул, что французские власти обеспокоены возросшим числом погибших в ходе украинского конфликта французов.

Нарышкин подчеркнул, что французская армия не знала таких потерь со времён войны в Алжире в 1954-1962 годах.

В результате уничтожения российскими войсками пункта временной дислокации иностранных наёмников под Харьковом 17 января были ликвидированы несколько десятков граждан Франции. С тех пор такие действия ВС РФ стали нормой в конфликте на Украине.

Читайте также:

Начальник штаба ВС Франции: армия готовится к участию в самых жестких конфликтах

Стало известно о подготовке Франции к отправке военных на Украину

Макрон допустил проведение наземных операций Франции на Украине
#франция
#украина
#военные
#конфликт
#сергей нарышкин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Германии призвали восстановить газопровод «Северный поток»
Глава АдГ Хруппала призвал Германию восстановить газопровод «Северный поток»
19 марта 2024, 19:02

Фото: iStock/MikeMareen

Глава немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла призвал власти страны восстановить и снова ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток». С таким обращением он выступил на пресс-конференции в Берлине.
Говоря о восстановлении газопровода, он подчеркнул, что такая экономическая инфраструктура должна работать на благо развития Германии.

Ранее газета «Коммерсант» писала, что ремонт трубопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» обойдется в 1,3 миллиарда долларов. В эту сумму входят расходы на удаление воды из труб, их стабилизацию и ремонт, а также восполнение утраченных запасов газа.

Подчеркнём, что предварительным условием для начала восстановительных работ должны стать высокая стоимость газа и гарантированный спрос на него на соответствующем рынке сбыта.

Читайте также:

Генпрокуратура ФРГ рассказала о своих планах по «Северным потокам»

FT: оператор «Северного потока» подал иск на €400 млн к страховщикам

Строительство «Северного потока — 2» могло раскрыть тайны НАТО
#германия
#северный поток
#газопровод
#ремонт
#правительство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пентагон выразил желание избавиться от влияния России на Кубу и Венесуэлу
Пентагон: влияние России на Кубу и Венесуэлу плохо отражается на демократии
19 марта 2024, 18:56

Фото: iStock/Austin Nooe

Глава Южного командования Пентагона Лора Ричардсон заявила, что влияние России на Кубу, Венесуэлу, Никарагуа и другие страны региона якобы плохо отражается на демократических процессах. Об этом Ричардсон сообщила на мероприятии Атлантического совета (деятельность признана нежелательной на территории РФ).
Ричардсон отметила, что Штаты хотят, чтобы все государства региона были процветающими демократиями. По ее словам, Вашингтон намерен избавиться от присутствия РФ в перечисленных государствах.

Ричардсон также дополнила, что Москва ведет якобы «вредоносную деятельность» на Кубе, а также в Венесуэле и Никарагуа.

Ранее сообщалось, что сотрудники Пентагона пройдут обучение по защите секретных данных после утечки конфиденциальной информации. Об этом рассказал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Читайте также:

Глава Пентагона раскрыл пользу конфликта на Украине для США

Начальник штаба ВС Франции: армия готовится к участию в самых жестких конфликтах

Никто, включая НАТО, не может давать Грузии поручения, заявил премьер
#москва
#армия
#нато
#рф
#сша
#венесуэла
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф