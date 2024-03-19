Reuters: Владимир Путин в мае отправится с рабочим визитом в Китай

Фото: сайт Кремля
Первой зарубежной поездкой Владимира Путина после переизбрания на должность президента России станет визит в Китай, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
Поездка запланирована на вторую половину мая, после процедуры инаугурации президента. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что у главы государства планируется несколько зарубежных визитов весной.
Информацию о визите Путина в Китай агентству Reuters подтвердили несколько независимых источника, два из которых уточнили временные рамки поездки — май 2024 года. Ожидается, что визит президента РФ Путина пройдет раньше запланированной рабочей поездки Си Цзиньпина в Европу.
Ранее сообщалось, что китайский лидер Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с переизбранием на должность главы государства.
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«Сейчас готовится несколько визитов президента, несколько контактов на высшем уровне, ведется подготовка, по мере приближения мы будем вас информировать», — сказал Песков журналистам.
Ранее сообщалось, что китайский лидер Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с переизбранием на должность главы государства.
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Мария Федоровцева