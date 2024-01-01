Все причастные к атаке на Донецк понесут наказание, заявили в МИД России

Фото: iStock/Ilya Burov
Все причастные к террористической атаке на Донецк понесут неотвратимое наказание. Об этом сообщили в МИД РФ.
В министерстве также призвали к осуждению преступлений, которые осуществляет киевский режим. В ведомстве отметили, что «молчание расценивается киевской хунтой как одобрение их действий».
Ранее во время общения с бойцами СВО российский лидер Владимир Путин говорил о террористической атаке Украины на Белгород. Он подчеркнул, что это является целенаправленным ударом по гражданскому населению.
Напомним, представительство ДНР в СЦКК сообщило о том, что после Нового года ВСУ выпустили по Донецку ещё 15 ракет из РСЗО. При этом глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о семи раненых в результате обстрела Донецка ВСУ в новогоднюю ночь. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что 4 человека погибли, 13 получили ранения во время обстрела Донецка украинскими войсками.
Читайте также:
Путин высказался о завершении конфликта на Украине на условиях России
Захарова отреагировала на обстрел Донецка в новогоднюю ночь
Глава ДНР Пушилин: четыре человека погибли и 13 ранены при обстреле Донецка ВСУ
Ранее во время общения с бойцами СВО российский лидер Владимир Путин говорил о террористической атаке Украины на Белгород. Он подчеркнул, что это является целенаправленным ударом по гражданскому населению.
Читайте также:
Путин высказался о завершении конфликта на Украине на условиях России
Захарова отреагировала на обстрел Донецка в новогоднюю ночь
Глава ДНР Пушилин: четыре человека погибли и 13 ранены при обстреле Донецка ВСУ
Екатерина Коршунова