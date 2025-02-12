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Балтийский центр медиа профинансирует русскоязычные СМИ после отмены USAID

Фото: iStock/Atstock Productions

Фото: iStock/Atstock Productions

Балтийский центр развития медиа объявил конкурс грантов для финансирования СМИ на языках национальных меньшинств Прибалтики, но с акцентом на русскоязычных, после отмены поддержки по линии американского USAID. Размер отдельного гранта составит от 5 до 10 тысяч евро со сроком на проект до 15 августа 2025 года.
«В таких структурах, как упомянутый Балтийский центр, имеется посыл на замену финансирования, которое ранее выделялось по линии USAID. Сейчас многие проекты, в том числе и релокантские, пытаются найти новые источники получения грантов. Я бы тут еще присмотрелся к деятельности Михаила Ходорковского*, который был на инаугурации Трампа, а также недавно запустил свой проект поддержки. В США его могут назначить негласным оператором по более эффективному распределению средств на подрывную деятельность», — пояснил юрист Илья Ремесло в беседе с RT.
В то же время в Госдуме заинтересовались людьми, которые финансировались агентством USAID, до заморозки его деятельности президентом США Дональдом Трампом. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия должна запросить у американского Конгресса списки таких людей, сообщают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС.


«Нам Конгресс пришлет списки, мы отдадим их в ФСБ», — подчеркнул Володин.
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В Госдуме заявили о перспективах сделать Балтийское море внутренним морем России
Депутат Колесник о планах ЕС: как бы Балтика не стала внутренним морем России
12 февраля 2025, 13:29

Фото: iStock/Angela Chestnova

Депутат Госдумы Андрей Колесник не исключил, что Балтийское море может в скором времени стать внутренним морем России. Так в беседе с NEWS.ru он прокомментировал планы Евросоюза захватить российские нефтяные танкеры.
«Они же много раз заявляли, что хотят сделать Балтику внутренним морем Евросоюза, забывая, что у нас на Балтике и Санкт-Петербург, и Усть-Луга, и порты, и Балтийск, и калининградские порты. Это очень смело с их стороны, делать такие заявления. Как бы Балтика не стала внутренним морем России. Как, кстати, в свое время практически и была», — подчеркнул парламентарий.
Колесник напомнил, что до революции основная база России была расположена именно на Балтийском море, а Хельсинки, Рига, Лиепая и множество других городов были частью Российской империи и Советского Союза. Депутат заключил, что Балтика всегда была зоной влияния и интересов России.

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Подмосковные парки подготовили на выходные уникальные фестивали
12 февраля 2025, 12:30

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В парках Московской области 15 и 16 февраля пройдут уникальные фестивали и спортивные соревнования. Об этом рассказали в пресс-службе Министерстве культуры и туризма региона.
15 февраля в 15 часов в парке культуры и отдыха «Солнечный берег» в Талдоме начнётся II фестиваль «Зов Холода», посвящённый культуры народов Крайнего Севера. Для гостей будут работать «Хижина шамана» и «Северная деревня». Желающие смогут попробовать себя в роли северного ремесленника. Украшением праздника станет шоу от команды «Етти Шоу» с участием якутского Деда Мороза и шаманов-исполнителей.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В детском городке «Сказочный» в Красногорске 15 февраля в 11 часов стартует спортивное мероприятие «В Зените спорта» с участием мастера спорта по боксу Константина Брусенского и хоккеиста Арсения Иванова. Посетителей ждут соревнования по лазерному бою, мастер-классы, зарядка и концертная программа. По территории парка пройдёт экскурсия, посвящённая Культурному коду Красногорска. Будет открыта выставка портретов «В Зените славы».

Парк «Мечта» в Наро-Фоминском городском округе 15 февраля в 10:00 приглашает на турнир по военно-прикладным многоборьям «Селятинский рубеж». Регистрация участников начнётся в 9:00. Участники продемонстрируют навыки строевой подготовки, подтягивания на перекладине. Также состоятся медицинская эстафета, игра в пейнтбол и многое другое. Также можно будет отведать блюда полевой кухни и посетить урок мужества.


Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Парк им. О. Степанова в Серпухове 16 февраля ждёт желающих на VII семейный фестиваль «Тепло». В 14:00 начнутся флешмоб «Тепло сердец», дискотека, огненное шоу, творческие мастер-классы и концерт «ЖАРко». На главной сцене состоится награждение финалистов конкурсов «Самый длинный шарф» и «Ух-ШАПКА», а также фотоконкурса «Зима в Серпухове 2025». Будет работать ярмарка народного промысла «Душевный базар».

В Свердловском парке Лосино-Петровского 16 февраля состоится фестиваль «День валенка». В 11:30 посетителей встретят ростовые куклы. Основные активности начнутся в 12:00: гости примут участие в интерактивных программах, творческих мастер-классах и квесте «В поисках валенка». Также для всех желающих подготовили гастрономическую площадку «Скатерть-самобранка», выставку детских работ и праздничный концерт «Веселись, народ».


16 февраля в 12:00 в парке «Авангард» в Электростали состоится фольклорный праздник «Февральский снеговей». Пройдут дефиле в исторических народных костюмах, фольклорная интерактивная программ, концерт Образцового коллектива ансамбля русской песни «Тириришник», танцы под старинные песни на современный лад. Гостей угостят горячим чаем.

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха 16 февраля в 10:00 стартует лыжная гонка «Эстафета Уралхим Ski Factory 2025». К участию допускаются взрослые и дети со спортивной экипировкой и инвентарём. Выдача стартовых номеров начнется с 8:30 по предварительной регистрации.

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Володин раскритиковал принятый в ЕС закон о добавках в пищу насекомых
Володин: Релоканты и иноагенты скоро узнают, какой на вкус порошок из личинок
12 февраля 2025, 09:08

Вячеслав Володин (Фото: kremlin.ru)

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что релоканты и иноагенты, которые уехали в Европу, скоро узнают, какой на вкус порошок из личинок. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
В Европейском союзе вступил в силу закон, разрешающий использовать в пищевой промышленности порошок из личинок желтого мучного червя, отметил Володин. По его словам, в европейских странах можно будет добавлять протертое насекомое в различные продукты — например, хлеб, сыр и другие.

Европейские политики, упомянул спикер Госдумы, объясняют необходимость соответствующей добавки получением альтернативного источника белка. Володин подчеркнул, что в реальности данное решение связано с крахом европейской экономики на фоне санкционной политики Запада по отношению к РФ.

Разведение насекомых требует меньших затрат, однако их употребление в пищу может спровоцировать серьезные болезни, заключил парламентарий.

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Администрация Трампа захотела ввести санкции против мэра украинского города
WM: в США хотят ввести санкции против мэра Одессы Труханова за связь с криминалом
11 февраля 2025, 23:15

Фото: iStock/rarrarorro

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против мэра Одессы Геннадия Труханова, пишет Washington Mail (WM).
По данным издания WM, ссылающегося на источники в окружении американского лидера, это связано с подозрениями в связях Труханова с одесской криминальной группировкой, а также с его долями в четырёх офшорных компаниях, зарегистрированных в британских «налоговых гаванях».

«Администрация... Трампа рассматривает введение санкций против мэра Одессы Геннадия Труханова», — говорится в материале.
Как сообщает WM, дополнительным фактором «в пользу» санкций может стать якобы наличие у мэра гражданства России. Источники подчеркивают, что окончательное решение пока не принято, но вопрос обсуждается в Вашингтоне.

В случае введения санкций это серьёзно повлияет на политическую карьеру Труханова и сотрудничество Одессы с американскими партнёрами.

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Фицо высказался о транзите газа на Украину
Фицо: у Словакии есть моральное право прекратить транзит газа на Украину
11 февраля 2025, 20:12

Роберт Фицо (Фото: kremlin.ru)

Словакия имеет полное моральное право прекратить газовый транзит на Украину, написал в соцсетях словацкий премьер Роберт Фицо.
По его словам, голубое топливо идет на Украину через реконструированный трубопровод Вояны — Ужгород. Фицо признает, что его страна не имеет к трубопроводу никакого отношения, но может прекратить его работу, и тогда, по словам премьера, Украина замерзнет.

Свое мнение Фицо подкрепил тем, что Братислава сейчас решает вопрос прекращения транзита российского голубого топлива через Украину, пока Евросоюз «выставляет себя дураками».

«Украина может нанести какой пожелает ущерб. Европа же не может», — написал Фицо.
Владимир Зеленский прекратил транзит российского газа через Украину 1 января. На фоне действий главы киевского режима в некоторых государствах начался энергетический кризис.

Ранее Владимир Зеленский высказался о ВС РФ.

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