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Балтийский центр развития медиа объявил конкурс грантов для финансирования СМИ на языках национальных меньшинств Прибалтики, но с акцентом на русскоязычных, после отмены поддержки по линии американского USAID. Размер отдельного гранта составит от 5 до 10 тысяч евро со сроком на проект до 15 августа 2025 года.
«В таких структурах, как упомянутый Балтийский центр, имеется посыл на замену финансирования, которое ранее выделялось по линии USAID. Сейчас многие проекты, в том числе и релокантские, пытаются найти новые источники получения грантов. Я бы тут еще присмотрелся к деятельности Михаила Ходорковского*, который был на инаугурации Трампа, а также недавно запустил свой проект поддержки. В США его могут назначить негласным оператором по более эффективному распределению средств на подрывную деятельность», — пояснил юрист Илья Ремесло в беседе с RT.В то же время в Госдуме заинтересовались людьми, которые финансировались агентством USAID, до заморозки его деятельности президентом США Дональдом Трампом. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия должна запросить у американского Конгресса списки таких людей, сообщают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС.
«Нам Конгресс пришлет списки, мы отдадим их в ФСБ», — подчеркнул Володин.Читайте также:
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