«Всплеск преступности»: генерал раскрыл риски, связанные с окончанием СВО

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Спецоперация в конце концов закончится, бойцы вернутся домой, а правоохранительным органам надо уже сегодня готовиться к возможным рискам после ее окончания. Об этом рассказал президент Клуба военачальников, экс-министр внутренних дел РФ, бывший заместитель председателя правительства РФ, генерал армии Анатолий Куликов. Его слова приводит «МК».
Он обратил внимание на то, что с окончанием спецоперации домой вернутся участники боевых действий, в том числе и те, кто заключил контракт с МО РФ из мест лишения свободы.
Генерал также напомнил, что в первые годы после Великой Отечественной войны по стране сильно вырос бандитизм, а в городах действовали целые банды.
Кроме того, он добавил, что муниципальные и местные власти не должны забывать про бойцов ВС РФ и оказывать им всю необходимую помощь и поддержку.
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Генерал также напомнил, что в первые годы после Великой Отечественной войны по стране сильно вырос бандитизм, а в городах действовали целые банды.
«И вот это тоже силовым структурам, службам безопасности, министерству внутренних дел нужно учитывать очень внимательно, чтобы не допустить всплеска преступности. Всё надо предусмотреть, надо уже сейчас работать. Работы будет всем непочатый край, даже не меньше, чем было», — подчеркнул Куликов.
Кроме того, он добавил, что муниципальные и местные власти не должны забывать про бойцов ВС РФ и оказывать им всю необходимую помощь и поддержку.
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Элина Позднякова