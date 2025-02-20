«Не на следующей неделе»: политолог о встрече Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)
Переговоры России и США, состоявшиеся в Эр-Рияде, — безусловный прорыв, заявил политолог Геворг Мирзоян. Он также опроверг сообщения о том, что встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться уже на следующей неделе.
«Не бывает, чтобы за неделю все согласовали. Нужно согласовать как само мероприятие, так и все для него. К встрече нужно понимать, что будут стороны подписывать. Потому что что-то они подписать будут должны, иначе будет создаваться впечатление, что встреча сорвана, а такое впечатление не нужно ни нам, ни американцам», — приводит «Петербургский дневник» слова эксперта.В то же время политолог-американист Малек Дудаков отметил, что Трамп будет давить на Киев через тему коррупции на Украине. В беседе с RT он пояснил, что американский лидер знает, что финансовая поддержка разворовывалась режимом Зеленского. Эксперт подчеркнул, что Трамп не рассчитывает всерьез на возврат отправленных Киеву денег, для американского лидера это рычаг давления.
«Он может использовать тему коррупции в своем требовании провести выборы, добиться смены власти и ввода лояльного себе кандидата», — считает аналитик.Читайте также:
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