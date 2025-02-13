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В среду Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели 12 ударов по колонне машин, обеспечивающей безопасность экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), направлявшихся на ротацию Запорожской атомной электростанции. Об этом пишет РИА Новости.
По информации Минобороны РФ, из 12 воздействий четыре были артиллерийскими, три — минометными, и пять осуществлены с использованием FPV-дронов. В результате обстрелов повреждения получили автомобили рабочей группы Минобороны России.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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