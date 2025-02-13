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Волонтерские организации Финляндии вынуждены обеспечивать наемников ВСУ носками

Фото: iStock/Prostock-Studio

Фото: iStock/Prostock-Studio

Волонтерские организации из Финляндии вынуждены собирать деньги, чтобы обеспечить носками финских наемников в рядах украинской армии. Об этом сообщают РИА Новости.
«Волонтерским организациям Финляндии приходится обеспечивать финских наемников на Украине всем, от носков до беспилотников, из-за плохого снабжения ВСУ», — пишут в агентстве.

Согласно исследованию издания, финские солдаты в рядах ВСУ просили у волонтеров шерстяные носки, которые были заказаны на фабрике в Хельсинки. При этом сообщество организовывало мероприятия в поддержку Украины.



Помимо носков, наемники запрашивают оптику, дронов и средства РЭБ. К тому же волонтеры предоставляют различную технику и запчасти. Еще одна из волонтерских организаций предоставили бойцам свыше 2,5 тысячи ноутбуков.

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В Донецке задержан диверсант, готовивший диверсии по заказу украинской разведки
13 февраля 2025, 06:30

Фото: iStock/BrianAJackson

В Донецке сотрудники контрразведки задержали местного жителя, который готовил диверсии по заданию ГУР Минобороны Украины. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ по Донецкой Народной Республике.
«Управлением ФСБ России по ДНР в ходе борьбы с разведывательной и диверсионной деятельностью украинских спецслужб выявлен и задержан с поличным житель города Донецка, причастный к незаконному приобретению взрывных устройств», — поделились в ведомстве.

По предоставленным данным, задержанный изъял из заранее подготовленного тайника компоненты, с помощью которых он мог бы собрать самодельную бомбу. Далее он должен был выполнить задание украинской разведки в террористических целях.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Задержанного будут судить за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств.

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Марочко: западная техника ВСУ не выдержала испытания морозами
13 февраля 2025, 06:19

Фото: iStock/vadimrysev

По словам военного эксперта Андрея Марочко, поставленная ВСУ бронетехника НАТО не выдержала испытания морозами и начала ломаться. Об этом он рассказал ТАСС.
«В ходе радиоперехватов стало известно о том, что в связи со снижением среднесуточных температур бронетехника, поставленная Западом, стала выходить из строя. Основные проблемы возникают в топливной системе и двигателе. Также на некоторых боевых бронированных машинах стала выходить из строя трансмиссия», — поделился эксперт с агентством.

Как отметил Марочко, причинами поломок также являются некачественное топливо и охлаждающая жидкость. К тому же украинские солдаты сталкиваются с примерзанием люков, что не позволяет быстро попасть в бронетехнику. К тому же известны случаи о заклинивших орудиях, где проблему выявили в спусковых механизмах.

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#украина
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Politico: Европа давно опасалась теплых отношений между Путиным и Трампом
13 февраля 2025, 06:09

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Соглашение по урегулированию украинского конфликта между президентом США Дональдом Трампом и главой РФ Владимиром Путиным является давним страхом европейских чиновников. Об этом пишет Politico.
«Европейские чиновники давно опасались исторически теплых личных отношений Трампа с Путиным. Они боятся, что это может привести к их отстранению от любых обсуждений на высоком уровне будущего континента», — пишут в газете.

В своем интервью изданию глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Европа должна пройти путь по достижению мира вместе с Украиной. При этом завершить конфликт можно будет только сообща.

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В результате налета дронов ВСУ на Липецк пострадала женщина
13 февраля 2025, 05:47

Фото: iStock/Iulianna Est

В Липецке после падения обломков украинского беспилотника пострадала работница местной станции аэрации. Об этом рассказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
«В результате падения обломков БПЛА на территории Липецкой станции аэрации пострадала сотрудница предприятия. Оперативные службы работают на месте происшествия», — пишет глава региона в своем telegram-канале.

Пострадавшая была госпитализирована в больницу с осколочными ранениями. На данный момент ей оказывается вся необходимая помощь. Несмотря на падение обломков беспилотника, работа станции аэрации не нарушена.

Напомним, что в ночь на 13 февраля на Липецк была совершенна массированная атака украинских беспилотников. Жители рассказали о сильных взрывах в небе над городом. В некоторых районах была нарушена подача электричества.

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В части районов Липецка отключили электричество после взрывов на фоне атаки украинских БПЛА на город. Видео
В Липецке сбои в подаче электричества на фоне взрывов из-за атаки дронов ВСУ
13 февраля 2025, 05:01

Фото: iStock/bbsferrari

В Липецке прозвучала серия из более чем 10 взрывов, а также зафиксированы перебои с электричеством на фоне атаки беспилотников ВСУ на город. Об этом сообщает Shot.
«Также о серии из более 10 взрывов и работе тревожной сирены сообщают жители Липецка... В ряде районов Липецка было зафиксировано отключение электричества, энергетики уже работают над восстановлением», — пишут telegram-канале.

Перебои с подачей электричества подтвердил губернатор региона Игорь Артамонов. По предварительным данным, украинские беспилотники пытаются атаковать комбинат НЛМК. Средства ПВО сейчас ведут работу по отражению налета дронов ВСУ.



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