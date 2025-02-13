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Волонтерские организации из Финляндии вынуждены собирать деньги, чтобы обеспечить носками финских наемников в рядах украинской армии. Об этом сообщают РИА Новости.
«Волонтерским организациям Финляндии приходится обеспечивать финских наемников на Украине всем, от носков до беспилотников, из-за плохого снабжения ВСУ», — пишут в агентстве.
Согласно исследованию издания, финские солдаты в рядах ВСУ просили у волонтеров шерстяные носки, которые были заказаны на фабрике в Хельсинки. При этом сообщество организовывало мероприятия в поддержку Украины.
Помимо носков, наемники запрашивают оптику, дронов и средства РЭБ. К тому же волонтеры предоставляют различную технику и запчасти. Еще одна из волонтерских организаций предоставили бойцам свыше 2,5 тысячи ноутбуков.
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Иван Мусатов