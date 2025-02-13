ПВО России перехватила 83 украинских беспилотника за ночь

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Дежурные средства противовоздушной обороны России за ночь успешно перехватили и уничтожили 83 украинских БПЛА. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, наибольшее количество БПЛА было зафиксировано над Брянской областью, где было уничтожено 37 беспилотников. Также значительное число атак было отражено в Курской и Липецкой областях — по 12 БПЛА в каждой из них. В Тверской области было сбито девять беспилотников, а в Белгородской, Калужской, Смоленской и Воронежской областях — по три. Один БПЛА был перехвачен над Ростовской областью.
Данные действия подчеркивают высокую эффективность российских средств ПВО в обеспечении безопасности воздушного пространства страны. Министерство обороны продолжает мониторинг ситуации и готово к дальнейшим действиям в случае необходимости.
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Дарья Осипова