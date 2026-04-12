ВСУ атаковали Белгородскую область 24 снарядами и 115 БПЛА за сутки
В течение суток украинские военные нанесли удары по Белгородской области, применив 24 снаряда и 115 беспилотников. В результате атак погибли два человека, ещё девять получили ранения. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
За минувшие сутки ударам со стороны Украины подверглись 35 населённых пунктов в шести приграничных округах. Средства ПВО сбили и подавили над регионом 50 беспилотников. За отчётный период повреждения зафиксировали в 34 частных домовладениях, одном предприятии, трёх коммерческих объектах, магазине и 42 единицах транспорта.
Пострадал храм Димитрия Солунского в Грайворонском округе. В Шебекинском округе в ходе двух обстрелов выпустили 11 боеприпасов и атаковали с помощью 41 беспилотника, 20 из которых подавили и сбили.
При обстреле города Шебекино погибли супруги. Ещё один мужчина получил ранения. Два человека пострадали от ударов FPV-дронов по автомобилям. Одного из них госпитализировали, другого отпустили на амбулаторное лечение.
