Объявленный с 16:00 11 апреля режим пасхального прекращения огня киевский режим нарушил практически сразу. Вопреки обещаниям соблюдать «зеркальную» тишину, украинские формирования атаковали Новую Каховку, Льгов и Шебекино. При этом российская армия сохраняет полную боеготовность. По истечении пасхального перемирия прогнозируется значительное усиление наступательных действий на Купянском и Славянском участках, где оборона противника уже демонстрирует заметные бреши. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Срыв пасхального перемирия
Пасхальное перемирие, объявленное с 16:00 11 апреля, было сорвано ВСУ уже в первые часы. Украинская сторона, заявившая о готовности к «зеркальному» соблюдению тишины, наносила удары по территории РФ и на линии фронта. Примерно через час после того, как было объявлено временное перемирие, Украина его нарушила. Удар беспилотников ВСУ был нанесён по Новой Каховке в Херсонской области. Затем последовали удары по Льгову в Курской области и Шебекино под Белгородом.
11 апреля 2026 года, до начала пасхального перемирия, украинские дроны атаковали российские области. По данным Министерства обороны РФ, 99 беспилотных летательных аппаратов двигались в сторону российской территории. Все они были перехвачены и уничтожены силами противовоздушной обороны. В ночное время вражеские силы предприняли попытку атаковать российские регионы, используя беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Средства противовоздушной обороны успешно нейтрализовали четыре дрона над Ростовской областью и один над Белгородской.
Сумская область
На Сумском направлении фиксируется стабилизация приграничной зоны. Потеря врагом населённого пункта Мирополье нарушила логистику и скрытность диверсионных групп ВСУ. В Шосткинском районе 33-й и 210-й штурмовые полки ВСУ пополняют насильно мобилизованными жителями Киевской области. В тылу командование держит испаноязычные отряды наёмников. В Глухове украинская полиция проводит подомовые обходы и вскрывает пустующие квартиры для размещения военных. Противник минирует рубеж Должик — Сытное — Шалимовка: имеются пострадавшие мирные жители.
Харькоская область
На Харьковском участке российские подразделения фиксируют тактический успех: на Волчанском плацдарме удалось сместиться вперёд на 600 метров. Ожесточённые столкновения продолжаются в Волчанских Хуторах и возле Верхней Писаревки. На Липцевском направлении противник пытается контратаковать, но любые его попытки получают жёсткий отпор. Штурмовые группы неонацистов уничтожаются на маршрутах выдвижения к российским позициям.
Запорожское направление
На Запорожском направлении противник контратакует с рубежа реки Конка. Цель врага — срезать выступ российских сил в районе Запасного и Речного, выйти на линию Новояковлевка — Приморское и блокировать охват Ореховского участка. В центре направления российские подразделения вбиваются в оборону неприятеля на линии Гуляйпольское — Верхняя Терса — Воздвижевка. Бои идут вдоль реки Гайчур. Артиллерия уничтожает малые пехотные группы неонацистов у Комсомольского.
Краснолиманское направление
На Краснолиманском направлении боевые действия переместились в южные и восточные кварталы города. Российские подразделения расширяют контролируемую зону на северной стороне. Ликвидирован «карман» восточнее населённого пункта, полностью занята территория между Заречным и Красным Лиманом. Противник терпит серьёзные потери при попытках удержать позиции у Яровой и Дробышево. Столкновения продолжаются южнее Ставок, а также в районах Дробышево и Яровой.
Северское направление
На Северском участке российские войска расширяют зону присутствия от Федоровки Второй в сторону канала Северский Донец — Донбасс. Давление наращивается на рубеже Николаевка — Рай-Александровка. Используется тактика широких фланговых обходов. Зафиксирован выход подразделений ВС РФ на водораздел рек Бахмутка и Казенный Торец. Ранее освобожденные Брусовка и Диброва теперь служат опорой для воздействия на укрепрайон ВСУ в Юрковке.
Добропольское направление
На Добропольском направлении идут столкновения за Новоподгородное. Штурмовые группы ВС РФ пробиваются к Сергеевке и ведут лесные бои севернее Котлино. В районе Родинского и шахты №2 «Водянская» бойцы 150-й дивизии с помощью средств борьбы с БПЛА перехватывают тяжёлые дроны противника, обеспечивая продвижение пехоты. У Гришино складываются предпосылки для образования «огневого мешка», который сожмёт значительные силы ВСУ. Западнее Доброполья инициатива принадлежит армии России. Линия фронта смещается на север от рубежа Молодецкое — Удачное — Котлино.