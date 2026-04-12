Освобождённый из плена военный РФ рассказал о счастье от возвращения на Родину
Российский военнослужащий, освобождённый из украинского плена, со слезами на глазах рассказал о невероятном счастье от возвращения домой. Своими эмоциями боец поделился в беседе с РИА Новости.
Мужчина признался, что он очень рад вернуться на Родину. По словам бойца, ему наконец-то удалось ощутить долгожданную свободу. Россиянин также поблагодарил соотечественников за поддержку — он всегда ощущал ее, несмотря на собственное местоположение.
«Это нельзя описать одним словом или двумя, насколько сильно я счастлив, что я тут, в России. Вы не поверите, но тут даже воздух другой...», — признался вернувшийся в РФ пленный.Ранее «Радио 1» передавало, что ВСУ ударили по Новой Каховке Херсонской области во время пасхального перемирия, которое началось 11 апреля в 16:00 по московскому времени. Президент России Владимир Путин сообщал, что оно продлится до наступления 13 апреля.