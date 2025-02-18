ВСУ атаковали Кубань, повреждено более 50 жилых домов

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Более 50 частных домов повреждены в ходе атаки украинских беспилотников 16 и 17 февраля в Северском и Славянском районах Краснодарского края. Об этом сообщили в оперштабе региона.
«После атаки беспилотников в Славянском и Северском районах поврежден 51 дом», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что члены специальной комиссии осмотрели четыре поврежденных дома. Ущерб дома, наиболее поврежденного после вражеской атаки, будет оценен 18 февраля, так как вечером в понедельник там работали сотрудники МЧС.
При этом в поселке Ильинское Северского района были осмотрены все 46 поврежденных домов и два нежилых помещения, где проживают 122 человека.
После оценки ущерба жителям окажут всю необходимую помощь в восстановлении жилья.
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Элина Позднякова