За неделю в ДНР было перехвачено почти 200 украинских беспилотников

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За прошедшую неделю в Донецкой Народной Республике было перехвачено почти 200 украинских БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по ДНР.
«За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» обнаружила и перехватила 193 вражеских БПЛА», — передают в ведомстве.
В ФСБ уточнили, что все беспилотники перехватили над Донецком и Макеевкой. Одним из них оказался украинский БПЛА самолетного типа. Он был перехвачен возле электроподстанции и жилых кварталов Куйбышевского района Донецка.
На место падения БПЛА выехали специалисты для обезвреживания взрывного устройства. В дальнейшем его уничтожили на полигоне.
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