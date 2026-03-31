ВСУ атаковали Ленобласть дронами «FP-1»
Ленинградская область снова столкнулась с атаками украинских беспилотников модели FP-1. По информации SHOT, дроны запускали через страны Прибалтики. Литва, Латвия и Эстония предоставили коридор для украинских БПЛА, что позволяет им достигать российских регионов.
Эти беспилотники имеют дальность полета около 1200 километров и длину 3,5 метра. На протяжении семи дней украинские силы атакуют Ленобласть. В результате ночного нападения три человека получили ранения, среди них двое детей.
В небе над регионом уничтожили 38 дронов. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пулково сняли. Обстановка остается напряженной, власти призывают граждан быть осторожными.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.
