31 марта 2026, 07:29

Ошибки ВСУ открывают возможности для российской разведки в Харькове

Российские бойцы обнаружили и уничтожили более 40 пунктов управления БПЛА ВСУ в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости.





Начальник расчета разведывательного БПЛА с позывным «Сокол» рассказал, что небрежность украинских военных в маскировке сыграла ключевую роль в этом процессе.





«Противник сам помогает нам обнаружить его. Оставляет мусор возле пунктов управления или плохо маскирует антенны», — отметил он.