Стало известно, что помогает разведке «Севера» вскрыть позиции БПЛА ВСУ
Ошибки ВСУ открывают возможности для российской разведки в Харькове
Российские бойцы обнаружили и уничтожили более 40 пунктов управления БПЛА ВСУ в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости.
Начальник расчета разведывательного БПЛА с позывным «Сокол» рассказал, что небрежность украинских военных в маскировке сыграла ключевую роль в этом процессе.
«Противник сам помогает нам обнаружить его. Оставляет мусор возле пунктов управления или плохо маскирует антенны», — отметил он.
По его словам, расчеты беспилотников ежедневно ведут разведку и вскрывают позиции боевиков. Полученные координаты передают командованию, которое принимает решение о нанесении удара.