ВСУ атаковали объекты в Краснодарском крае, загорелись резервуары с топливом

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Украинские боевики атаковали беспилотниками гражданские объекты в нескольких муниципалитетах Краснодарского края. Об этом сообщили в оперштабе региона.
Уточняется, что в станицах Павловской и Ленинградской загорелись резервуары с топливом. Согласно информации источника, никто не пострадал.
Под удар ВСУ попали Ейский, Ленинградский и Павловский районы.
В пятницу вечером, 5 июля, в Краснодарском крае система ПВО сбила несколько украинских беспилотных летательных аппаратов. После теракта в Приморско-Ахтарске на Кубани госпитализированы шесть человек, из них двое детей.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Под удар ВСУ попали Ейский, Ленинградский и Павловский районы.
В пятницу вечером, 5 июля, в Краснодарском крае система ПВО сбила несколько украинских беспилотных летательных аппаратов. После теракта в Приморско-Ахтарске на Кубани госпитализированы шесть человек, из них двое детей.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова