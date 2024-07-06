Российские штурмовики рассказали об освобождении Очеретино

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Российские штурмовики рассказали о том, как было освобождено село Очеретино на авдеевском направлении, передает РИА Новости, ссылаясь на Минобороны РФ.
По словам военных, им удалось пройти незамеченными в промышленную зону и взять в плен застигнутых врасплох украинских военных.
Из-за неожиданного появления российских штурмовиков военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали активно сдаваться.
Ранее боец ВСУ заявил об использовании ВС РФв районе Очеретино беспилотников с нестандартной частотой 400-500 мегагерц. По его словам, российские военные с помощью таких беспилотников ставят под угрозу передвижение ВСУ в регионе.
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«Заходили в город военнослужащие мелкими группами через окопы, которые противник оставил на подступах к городу», – отметили в ведомстве.
Из-за неожиданного появления российских штурмовиков военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали активно сдаваться.
Ранее боец ВСУ заявил об использовании ВС РФв районе Очеретино беспилотников с нестандартной частотой 400-500 мегагерц. По его словам, российские военные с помощью таких беспилотников ставят под угрозу передвижение ВСУ в регионе.
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Опубликованы кадры бегства ВСУ с позиции западнее Очеретино в районе Сокола
Александр Климов