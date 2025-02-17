ВСУ атаковали Россию «Нептун-МД» и почти сотней дронов, ВС РФ перешли в штурмы под Курском и в Часов Яре: последние новости СВО

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Вооружённые силы России продолжают активные боевые действия на нескольких направлениях, постепенно расширяя зону контроля и оказывая давление на позиции украинских войск. В ответ ВСУ усиливают атаки с использованием беспилотников и артиллерии, в том числе по гражданским объектам. Последние новости о ходе специальной военной операции расскажет «Радио 1».
Курская область
На южной окраине села Свердликово бои завершились в пользу российских войск. В предыдущие дни был освобождён центр населённого пункта и его северная часть. Вооружённые силы России провели зачистку прилегающих лесополос, устраняя остатки украинских подразделений. Контроль над Свердликово открывает путь на Суджу, создавая стратегическое преимущество в этом направлении.
Одновременно продолжаются наступательные действия в районе рубежа Локня — Лебедевка. Российские войска продолжают штурм позиций ВСУ под Малой Локней и в Погребках, пытаясь улучшить своё тактическое положение.
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В Черкасской Конопельке обстановка остаётся напряжённой. Украинские силы продолжают безуспешные попытки контратаковать малыми группами из Махновки и Фанасеевки, однако эти действия не приносят результатов. Вооружённые силы России эффективно отражают наступления, нанося значительный урон противнику.
На фронте в районе Гуево российские подразделения продвигаются на юг в сторону Куриловки. По имеющимся данным, достигнуто небольшое продвижение, а также успешно отражена контратака украинских войск.
Атака ВСУ на территорию России
Минувшей ночью ВСУ атаковали Россию с использованием ракет «Нептун-МД» и почти ста дронов. За прошедшую ночь средства ПВО уничтожили 90 беспилотников ВСУ. Кроме того, была перехвачена управляемая ракета «Нептун-МД» над акваторией Азовского моря, как сообщили в Минобороны России.
Российские средства ПВО успешно сбили 38 беспилотников противника над акваторией Азовского моря, 24 дрона — над Краснодарским краем и 15 — над территорией Республики Крым. Также было уничтожено семь БПЛА над Черным морем, два — над Курской и Ростовской областями, а один дрон был сбит над Белгородской и Брянской областями.
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Херсонское направление
На Херсонском направлении украинские силы продолжают активно использовать тяжелые ударные беспилотники. В ответ российские дроноводы уничтожили радиолокационную станцию противника и нацелились на пункты управления БПЛА в районе Антоновки, где сосредоточено значительное количество украинских расчетов. В ходе обстрелов девяти сёл на левом берегу Днепра был выпущен 41 снаряд. По предварительным данным, двое мирных жителей получили ранения.
Часовоярское направление
На южном фланге российские войска достигли окраин села Ступочки. Украинские источники сообщают о частичном отводе сил ВСУ из Часова Яра, что может указывать на подготовку к возможному оставлению города. Если российское наступление будет успешным, город может вскоре оказаться под контролем российских вооруженных сил.
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Северское направление
В Белогоровке российские штурмовые подразделения продолжают давление на противника, заставляя его отступать от центра населённого пункта к окраинам. Украинские силы удерживают высоты на северо-западе, включая Белую гору и Золотарёвский заказник, что затрудняет продвижение российских войск из-за постоянного огневого воздействия с этих возвышенностей.
Краснолиманское направление
Сражения продолжают развиваться в южной части Ямполовки. Российские силы осуществляют атаки в сторону Мирного, что увеличивает давление на ВСУ в районе Заречного. Наступление на Заречное и Торское создает угрозу для украинской логистики, заставляя командование ВСУ перераспределять резервы и ослаблять оборону в Лимане и лесных массивах под Кременной. На севере продолжаются бои в районе Ивановки, а также наблюдается расширение зоны контроля российских войск в районе Колодезей. Западнее Макеевки российские силы продвигаются в направлении Грековки.
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Анастасия Хохлова