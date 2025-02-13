Politico: Европа давно опасалась теплых отношений между Путиным и Трампом

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Соглашение по урегулированию украинского конфликта между президентом США Дональдом Трампом и главой РФ Владимиром Путиным является давним страхом европейских чиновников. Об этом пишет Politico.
«Европейские чиновники давно опасались исторически теплых личных отношений Трампа с Путиным. Они боятся, что это может привести к их отстранению от любых обсуждений на высоком уровне будущего континента», — пишут в газете.
В своем интервью изданию глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Европа должна пройти путь по достижению мира вместе с Украиной. При этом завершить конфликт можно будет только сообща.
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Иван Мусатов