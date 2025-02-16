Обломки БПЛА упали на частные жилые дома в Краснодарском крае, есть пострадавшие

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Четырехлетняя девочка пострадала в результате падения дрона на частные жилые дома в Краснодарском крае. Об этом Telegram-канале проинформировал глава региона Вениамин Кондратьев.
«К сожалению, пострадала четырехлетняя девочка. Сейчас она находится в районной больнице, медики оказывают всю необходимую помощь. Если будет нужно — доставим ребенка в Краснодар», — говорится в сообщении чиновника.Кондратьев добавил, что в одном из домов повреждена кровля, а в другом — остекление.
Перед этим врио губернатора курского региона Александр Хинштейн проинформировал об атаке со стороны боевиков ВСУ. Чиновник отметил, что никто не пострадал.
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