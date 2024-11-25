ВСУ бегут с позиций в Великой Новоселке

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Подразделения ВСУ бегут с позиций на восточной границе Великой Новоселки в южной части ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.
«В Великой Новоселке идут бои. Боестолкновения идут на востоке поселка. С окраин они уже бегут, штурмовики их выдавливают», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ВСУ в населенном пункте возвели мощные укрепления.
Украинский военный паблик Deep State также сообщает, что российские войска уже вошли в Великую Новосёлку. По его данным, боевые действия уже идут в восточных кварталах. Прорыв к поселку стал возможен из-за небольшого числа войск ВСУ в опорных пунктах, обороняющих населенный пункт. Кроме того, сообщается, что ВС РФ достигли трассы, соединяющей город с поселком Богатырь.
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