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ВСУ бегут с позиций в Великой Новоселке

Фото: iStock/Jakub Laichter

Фото: iStock/Jakub Laichter

Подразделения ВСУ бегут с позиций на восточной границе Великой Новоселки в южной части ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.
«В Великой Новоселке идут бои. Боестолкновения идут на востоке поселка. С окраин они уже бегут, штурмовики их выдавливают», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВСУ в населенном пункте возвели мощные укрепления.



Украинский военный паблик Deep State также сообщает, что российские войска уже вошли в Великую Новосёлку. По его данным, боевые действия уже идут в восточных кварталах. Прорыв к поселку стал возможен из-за небольшого числа войск ВСУ в опорных пунктах, обороняющих населенный пункт. Кроме того, сообщается, что ВС РФ достигли трассы, соединяющей город с поселком Богатырь.

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Пленный британский наемник заявил о принудительной отправке в Курскую область
25 ноября 2024, 09:28

Фото: iStock/ikholwadia

Взятый в плен британский инструктор Джеймс Скотт Рис Андерсон заявил, что командование ВСУ отправило его в Курскую область насильно. Об этом сообщает ТАСС.
«Они (командование ВСУ – ред.) забрали паспорт, телефон, сказали, "мужчина, давай". Я не хотел быть здесь (в Курской области – ред.), — отметил пленный.

Андерсон рассказал, что был четыре месяца в рядовым. Он готовил военных ВСУ на полигоне около населенного пункта Ингулец. На родине он служил в 22-м полку связи и обучал новобранцев стрельбе, тактике и медицинской эвакуации.

Ранее сообщалось, что солдат ВСУ Денис Волошин попал в плен через неделю после завершения обучения. По его словам, 8 мая его отправили в учебное заведение, где он пробыл около одного месяца. Затем его доставили в населенный пункт Курахово в Донецкой Народной Республики (ДНР).

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Украинские беспилотники атаковали РФ минувшей ночью
Минобороны: 23 БПЛА ВСУ сбиты на территории РФ минувшей ночью
25 ноября 2024, 08:01

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью российские силы противовоздушной обороны сбили 23 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 23 украинских БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что восемь вражеских дронов было ликвидировано в Калужской области, семь – в Курской. При этом пять БПЛА сбили в Брянской области и еще три – в Белгородской.

При этом губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что в регионе минувшей ночью сбили семь беспилотников и семь ракет. Других подробностей он не привел.

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«На Украине нервничают»: удар «Орешником» взволновал украинцев
Кулеба: люди на Украине нервничают после удара РФ «Орешником»
25 ноября 2024, 07:21

Фото: iStock/Silent_GOS

Украинцы нервничают после удара по Днепропетровску российской баллистической ракетой средней дальности «Орешник». Об этом заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Его слова передает CNN.
«Я не буду скрывать, что люди на Украине нервничают из-за этого последнего удара», — сказал Кулеба.

Журналист также спросил у него, не опасается ли Киев, что администрация избранного президента США потребует от Украины отказа от территорий. Кулеба ответил, что киевские власти «не надевают розовые очки» в отношении нового состава Белого дома. Он также отметил, что разговор надо начинать с того, на что Россия готова пойти ради мира, а не с того, что Украина «готова принять».

Ранее стало известно, что Украина разрешила иностранным журналистам посетить обломки российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник», ударившей по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. По данным Reuters, эксперты сейчас исследуют фрагменты.

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Украинский солдат попал в плен через неделю после учебки
25 ноября 2024, 06:40

Фото: iStock/Diy1

Боец украинской попал в плен через неделю после завершения обучения. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
Военнопленный Денис Волошин поделился, что 8 мая его отправили в учебное заведение, где он пробыл около одного месяца. Затем его доставили в населенный пункт Курахово в Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Вечером приехал командир роты, познакомиться с нами. Познакомился и говорит: "Надо, чтобы завтра три человека выехали на позицию". Но он не говорил, что это будет ноль"», – сказал собеседник агентства.

Ранее пленные украинские военнослужащие рассказывали, что солдат учили стрелять по видео на YouTube.

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#военные
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Рогов заявил об улучшении позиций ВС РФ в ДНР
Рогов: ВС РФ освободили около 8 кв. км восточнее Великой Новоселки в ДНР
25 ноября 2024, 06:19

Фото: istockphoto/zim286

Подразделения российской армии примерно в 8 квадратных километрах к востоку от Великой Новоселки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
Кроме того, он сказал, что российские войска провели зачистку от подразделений украинской армии в районе села Елизаветовка к югу от Курахова.

Ранее Рогов заявил о входе российских войск в поселок Раздольное к западу от ДНР. По его словам, в населенном пункте идет наступательная наступательная операция.

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В ВСУ заявили о готовности солдат отказаться от территорий в пользу России
25 ноября 2024, 05:02

Фото: istockphoto/Olena_Z

Многие бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) согласны на перемирие. Об этом пишет журнал The Economist со ссылкой на украинских военнослужащих.
В статье отмечается, что военнослужащие начинают думать, что это может быть единственным выходом. Кроме того, многие готовы пойти на территориальные уступки.

Ранее военнослужащие украинской армии говорили о серьезной нехватке личного состава. По их словам, мобилизационная кампания не была завершена даже на две трети от цели. В то же время качество найма является «еще большей проблемой» для Киева, потому что бойцы «либо слишком стары, либо немотивированы».

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В Киеве раздались взрывы
25 ноября 2024, 01:03

Фото: istockphoto.com/ru/dzika_mrowka

В Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.
Подробности произошедшего не сообщаются. Незадолго до этого в городе объявили воздушную тревогу.

Ранее также сообщалось о взрывах в столице Украины.

Также стало известно об ущербе, нанесенном промышленным предприятиям Киевской области. Сообщается, что на его территории произошел пожар.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#взрывы
#киев
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Очевидец сообщил о сожжении украинскими военными целой семьи в ДНР
ВСУ застрелили и сожгли семью мирного жителя в Селидово в ДНР
25 ноября 2024, 00:21

Фото: iStock/dr_evil

Украинская армия застрелила и сожгла семью мирного жителя в недавно освобожденном российскими бойцами городе Селидово (ДНР). Об этом РИА Новости сообщили свидетели происшествия.
Он уточнил, что украинские военные убили пятерых членов семей, прежде чем город был освобожден российскими военными. Согласно источникам, мужчина, потерявший семью, вышел в туалет на улице, когда услышал крики и шум.

«Он успел скрыться. Ну, испугался. А следом пришел, а они уже сожженные, их спалили», – рассказал он.

Очевидцы добавили, что мужчина потерял жену, сына, невестку, внука и сваху.

Ранее в городе Селидово в ДНР были обнаружены тела более десяти мирных жителей, расстрелянных украинскими военнослужащими.

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#днр
#всу
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Аналитик заявил о скором отступлении ВСУ из Курахово
Меркурис: ВСУ поняли, что Курахово не получится удержать
24 ноября 2024, 23:50

Фото: iStock/Olena_Z

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут удержать под контролем населенный пункт Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
«Украинцы поняли, что не могут защитить Курахово, поэтому они предпринимают первые шаги, они пытаются отступать. Русские продолжают побеждать», – сказал он.

Приводя пример вывода украинских войск из Угледара, эксперт добавил, что быстрый отход украинских войск из Курахово приведет к значительным кадровым потерям.

Ранее Меркурис охарактеризовал боевые потери ВСУ как «ужасные»."По его словам, нет никаких признаков того, что ситуация изменится к лучшему в ближайшем будущем.

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#вс рф
#украина
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