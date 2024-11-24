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Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут удержать под контролем населенный пункт Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
«Украинцы поняли, что не могут защитить Курахово, поэтому они предпринимают первые шаги, они пытаются отступать. Русские продолжают побеждать», – сказал он.
Приводя пример вывода украинских войск из Угледара, эксперт добавил, что быстрый отход украинских войск из Курахово приведет к значительным кадровым потерям.
Ранее Меркурис охарактеризовал боевые потери ВСУ как «ужасные»."По его словам, нет никаких признаков того, что ситуация изменится к лучшему в ближайшем будущем.
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Александр Климов