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Многие бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) согласны на перемирие. Об этом пишет журнал The Economist со ссылкой на украинских военнослужащих.
В статье отмечается, что военнослужащие начинают думать, что это может быть единственным выходом. Кроме того, многие готовы пойти на территориальные уступки.
Ранее военнослужащие украинской армии говорили о серьезной нехватке личного состава. По их словам, мобилизационная кампания не была завершена даже на две трети от цели. В то же время качество найма является «еще большей проблемой» для Киева, потому что бойцы «либо слишком стары, либо немотивированы».
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Александр Климов